Dopo le violenze sessuali in centro storico i carabinieri rafforzano i controlli sugli spacciatori: tre arresti

Genova. Tre arresti di altrettanti cittadini stranieri per spaccio di sostanze stupefacenti questa notte da parte dei carabinieri del nucleo provinciale.

Si tratta di due senegalesi di età compresa tra 30 ed i 40 anni e di un 20enne originario dello Zambia. I tre, fermati in collaborazione con la polizia locale, sono stati trovati in possesso complessivamente di oltre cento dosi di cocaina, sostanza da taglio e materiale di confezionamento, e di circa 3.000 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Gli arresti, spiegano i militari in una nota, sono in parte conseguenza del rafforzamento dei controlli serali e notturni in centro storico in seguito ai diversi episodi di violenze sessuali ai danni di giovani donne, e in una caso anche di un ragazzino di 15 anni, che stavano cercando droga nei vicoli della città vecchia. In tutti i casi, spiegano ancora i militari, le giovani vittime sarebbero venute a contatto con alcuni stranieri, spesso centro-africani, che avrebbero poi approfittato della maggiore vulnerabilità degli acquirenti per compiere forzatamente atti sessuali.