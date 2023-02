Dogane di Genova: proclamato lo sciopero degli straordinari

Genova. Fp Cgil Cisl Fp Uil pa Confsal Unsa Flp Ecofin Usb PI hanno proclamato lo stato di agitazione del personale dell’Agenzia delle Dogane di Genova 1 e Genova 2. I sindacati e le rappresentanze sindacali unitarie denunciano la forte carenza di personale in tutti gli uffici che sta creando difficoltà nelle attività doganali con un impatto sulle tempistiche di sdoganamento anche a fronte di un aumento dei traffici marittimi.

“A questo si aggiungono situazioni di sicurezza e di logistica che mettono a repentaglio l’incolumità dei lavoratori doganali – si legge nella nota stampa unitaria diffusa questa mattina – Prima fra tutte viene denunciata una situazione di assoluto pericolo rispetto alle condizioni di viabilità e di accesso alle zone di lavoro (compresa la Sezione doganale) presso il Terminal PSA di Genova Prà. Tante promesse, ma ad oggi, il personale rimane ammassato in locali non adeguati, lontano dalle zone operative con una disorganizzazione dei servizi che non rendono efficiente e adeguato il servizio alla dogana di Passo Nuovo”.

“Inoltre restano sul tavolo le questioni legate alle deficitarie condizioni di sicurezza presso la nuova sede della Direzione dell’Ufficio doganale di Genova 1, dove si registra la mancanza di manutenzione dell’infrastruttura stessa. Il tutto è aggravato da una insostenibile assenza gestionale dell’Ufficio delle Dogane di Genova 1 in cui tutto è demandato alla libera iniziativa e disponibilità dei responsabili di settore e dei lavoratori doganali di quell’ufficio, senza una “regia organizzativa” che possa anche solo in parte far superare le criticità in atto”.

“Altrettanto preoccupante risulta lo stato di criticità della Sezione Doganale dell’Aeroporto di Sestri che deve fare fronte alle crescenti competenze e carichi di lavoro del settore merci correlati allo sviluppo dei tanti magazzini doganali. In questo quadro si ribadisce l’appello rivolto alle istituzioni, prima su tutti l’Autorità di Sistema portuale, e alla politica per un intervento volto alla soluzione dei problemi per una maggiore efficienza dei servizi del Porto più importante d’Italia. Considerato che, al tavolo di confronto convocato dalla Prefettura di Genova come previsto dalle procedure, l’Amministrazione Doganale si è presentata impreparata e non ha portato alcuna soluzione Fp Cgil Cisl Fp Uil pa Confsal Unsa Flp Ecofin Usb PI proclamano lo sciopero dello straordinario a partire dal giorno 13 al 19 marzo e dal 27 marzo al 2 aprile”.