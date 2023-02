Dogane di Genova, personale in agitazione: “Sicurezza, carenze di organico e disorganizzazione”

Genova. Le Segreterie di Fp Cgil Cisl Fp Uil Pa Confsal Unsa, Flp Ecofin, Usb PI e le rappresentanze sindacali unitarie degli Uffici delle Dogane di Genova 1 e Genova 2 hanno proclamato lo stato di agitazione del personale.

“Le perduranti criticità lamentate dal personale appartenente ai due Uffici in ordine al degrado della situazione logistica che riguardano in particolare il sito portuale di Prà (dove sono già avvenuti incidenti che hanno riguardato alcuni dipendenti) e gli uffici di Passo Nuovo e Torre Shipping a Sampierdarena, alle crescenti carenze di personale oramai insostenibili aggravate nell’ufficio delle Dogane di Genova 1 dalla disorganizzazione pressoché totale delle attività lavorative e dallo stato delle relazioni sindacali, ed a praticamente ogni altro aspetto facente parte della vita professionale delle centinaia di lavoratori che prestano servizio presso gli Uffici delle Dogane in questione sono difatti giunte ad un punto tale di insostenibilità da non consentire di attendere oltre”.

“Le scriventi Organizzazioni ritengono pertanto, nonostante il senso di responsabilità sempre dimostrato, di non poter più accettare un tale atteggiamento e di non potersi più accontentare di “non risposte” che rendono sempre più difficile l’attività lavorativa dei colleghi che devono subirle, alla luce peraltro dell’importanza fondamentale che i due Uffici e la struttura doganale genovese complessiva rivestono nell’ambito dell’economia portuale cittadina e non solo”.