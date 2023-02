Diritto alla casa, l’ex segretario della Fiom Bruno Manganaro eletto segretario del Sunia Genova

Genova. Bruno Manganaro è stato eletto oggi Segretario Generale Sunia Genova. Lo ha deciso il direttivo eletto dal congresso provinciale svoltosi presso la sala Governato della Camera del Lavoro di Genova. Il Sunia è la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica e ha come obiettivo il riconoscimento del diritto alla casa per ogni cittadino a condizioni compatibili con le esigenze delle famiglie. Il nuovo Segretario subentra a Livio Di Tullio che mantiene la responsabilità di Presidente Federconsumatori Genova e Liguria e al quale va il ringraziamento di tutta l’Organizzazione per il lavoro svolto alla guida del Sunia provinciale.

Manganaro, classe 1955, sposato, dopo il diploma si mantiene con diversi impieghi precari fra cui l’insegnante. Nel 1978 partecipa ad un concorso pubblico e viene assunto al servizio strade e manutenzione del Comune di Genova in qualità di operaio. Subito si iscrive alla Funzione Pubblica Cgil e qualche anno dopo entra nel Consiglio dei delegati in rappresentanza del proprio settore di lavoro. Alla fine degli anni ottanta partecipa da delegato al congresso Cgil nella mozione di minoranza “Democrazia sindacale”, mozione sciolta nel 1991 quando nasce “Essere sindacato”, corrente che lo porta al distacco in Funzione Pubblica. Entra in segreteria e gli viene affidata la responsabilità del Comune di Genova. Nel 1993 rientra sul posto di lavoro e viene eletto nuovamente delegato e nel 1994 partecipa alla prima elezione della rappresentanza sindacale unitaria del Comune di Genova e in quella occasione viene distaccato nell’esecutivo dei delegati del Comune.

Nel congresso del 1996 entra nella segreteria regionale Cgil per occuparsi delle aziende pubbliche quali Amiu, Amt ecc.: sono anni difficili nei quali le aziende vengono via via privatizzate, come accadde per l’Amga trasformata in Iride. Nel 2004 passa alla segreteria della Fiom di Genova e gli viene assegnato il settore della cantieristica. Nel 2008 a questo incarico si aggiunge l’organizzazione. Il 28 gennaio 2013 il direttivo lo elegge segretario generale, incarico confermato nei congressi Fiom del 2014 e del 2018, carica che manterrà sino al 2021. Tante le battaglie condotte ai vertici dei metalmeccanici genovesi, dagli scioperi per difendere la Fincantieri di Sestri all’Ilva, passando per Piaggio Aero. Dal 2022 collabora con la segreteria della Camera del Lavoro di Genova su Industria e Immigrazione.

“Viviamo una fase turbolenta fatta di guerre, aumento delle spese militari e conseguenti tagli allo stato sociale e al diritto alla casa – ha dichiarato Manganaro a margine della sua elezione – Il mio compito sarà quello di confermare la capacità del Sunia nella difesa individuale degli affittuari nelle case popolari e nel privato come positivamente fatto in questi anni, aumentando la presenza nei vari quartieri con nuovi sportelli di prima accoglienza e informazione. Insieme a questo serve una iniziativa più collettiva e sindacale fatta di rivendicazioni di maggiori investimenti nell’edilizia pubblica, di un fondo per la morosità incolpevole per impedire gli sfratti, una politica di inserimento abitativo per gli immigrati, un sostegno all’affitto per i giovani ed i lavoratori. Il Comune e la Regione sono le nostre controparti a cui portare con forza i nostri obiettivi. Per questi obiettivi serve l’impegno di tutto il Sunia ad un lavoro collettivo e alla capacità di organizzarci fra gli affittuari e a mobilitarci ogni volta che sarà necessario”.