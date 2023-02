Detenuto nel carcere di Marassi stacca a morsi un pezzo di carne dalla mano di un poliziotto

Genova. Andato su tutte le furie per un cambio di cella non gradito un detenuto nel carcere di Marassi si è scagliato contro tre agenti della polizia penitenziaria. Ad avere la peggio un ispettore a cui l’uomo, un nigeriano di 36 anni, ha staccato a morsi un pezzo di carne da una mano.

La notizia è stata riportata dal sindacato di polizia penitenziaria Uilpa. “Sembra che il detenuto abbia addirittura ingoiato il pezzo di carne strappato dalla mano”, dice il segretario regionale della Uilpa Fabio Pagani.

Anche gli altri due agenti aggrediti hanno avuto bisogno delle cure in ospedale, morsi alla gambe. “Quest’ultimo episodio è il segno tangibile di come le carceri nostrane continuino a rappresentare una vera e propria emergenza sociale e di quanto minino la sicurezza e, persino, la libertà delle istituzioni democratiche – ha detto Pagani – il continuo assalto agli operatori dello Stato, esposti peraltro a denunce e inchieste non sempre giustificate, sono la sintomatologia più evidente di un’organizzazione inefficace e a lunghi tratti fallimentare che non riesce minimamente a fare in modo che la pena possa assolvere alle funzioni ad essa assegnate dalla Carta costituzionale”.

“Il fatto che l’ultimo episodio, connotatosi, sembrerebbe, anche da cannibalismo, aggrava, se possibile, ancor di più la disastrosa situazione e impone l’adozione di contromisure immediate, tangibili e efficaci”, conclude.

Il sindacato invita il dipartimento Dap a costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di detenuti che abbiano aggredito gravemente gli operatori e parallelamente, al Governo, di farsi promotore di un “decreto carceri” che affronti l’emergenza penitenziaria con provvedimenti strutturali e coordinati”.