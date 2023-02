Depuratore val Petronio: iniziata la posa dei tubi subacquei a Riva Trigoso

Sestri Levante. Procede il percorso per la realizzazione dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dei Comuni della Val Petronio (Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese), dopo l’intenso lavoro svolto dall’amministrazione comunale di concerto con Città metropolitana e Iren.

Sono cominciate in questi giorni le operazioni per la posa delle tubazioni subacquee della nuova condotta a mare di Riva Trigoso: dopo la bonifica bellica e l’assemblaggio della condotta realizzato in cantiere al porto di Genova, la posa del tubo nell’area sotto la spiaggia e a battigia, i pontoni stanno realizzano lo scavo per la posa della tubazione in acqua, che porterà lo scarico delle acque depurate a circa mille metri dalla costa.

Il termine dei lavori è previsto per l’inizio della stagione balneare.

È inoltre in corso la progettazione esecutiva dei lavori di bonifica da parte dell’aggiudicatario dell’appalto integrato. Sono intanto iniziate le analisi prescritte da Arpal e Città metropolitana per avere i dati ante operam, oltre a quanto già effettuato nella fase di caratterizzazione del sito. A seguito del perfezionamento del progetto esecutivo e sua verifica e validazione saranno avviati i lavori di bonifica, a cui seguirà parallelamente la progettazione esecutiva per la realizzazione del depuratore e delle reti cittadine.

Al contempo si sono conclusi i lavori di realizzazione della pista di pattinaggio a Santa Vittoria, propedeutici allo spostamento dell’attività sportiva presente in località Ramaia e consentire quindi la consegna delle aree di cantiere per la realizzazione del depuratore comprensoriale. I lavori hanno consentito la realizzazione di una nuova pista di pattinaggio, di dimensioni 22×44 m, insieme a una struttura prefabbricata adibita a spogliatoi, bagno, piccolo ufficio e deposito, la sistemazione dell’area verde al contorno e la realizzazione di un parcheggio di circa 20 posti auto. Si è conclusa anche la procedura di affidamento della gestione dell’impianto che a breve sarà consegnato alla società aggiudicataria.