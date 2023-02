Depositi chimici a Sampierdarena, partito l’iter per l’impatto ambientale. L’azienda: “Possibile escludere questa fase”

Genova. “Si ritiene di poter attestare che il progetto esaminato non comporta impatti ambientali negativi potenzialmente significativi rispetto allo stato attuale e pertanto non risultano necessarie misure di mitigazione ulteriori rispetto a quanto già previsto nel progetto presentato”. Con queste parole termina lo studio preliminare ambientale relativo al dislocamento dei nuovi depositi chimici costieri Superba e Carmagnani presso ponte Somalia a Sampierdarena, depositato in queste ore presso gli uffici di Regione Liguria per l’iter di valutazione dell’impatto ambientale.

Il documento, che apre il procedimento di screening per verificare l’assoggettabilità alla procedura, riporta il progetto di massima del nuovo impianto di stoccaggio che andrà a sostituire i due oggi presenti a Multedo, con un ampliamento sia in termini di dimensioni sia in termini di movimentazione dei prodotti chimici. I nuovi depositi, per la cui costruzione saranno necessari almeno 30 mesi di cantieri, avranno una estensione di 77.250 metri quadrati (contro i 51mila dei due attuali), ma una capacità ridotta per quanto riguarda i prodotti infiammabili: saranno 50 i serbatoi previsti contro i 77 attuali per una capacità di stoccaggio di 58,4 mila metri cubi di prodotti infiammabili contro i 64 mila dell’assetto attuale. Con questa dotazione la previsione di Superba srl, che ha depositato il progetto, è quella di movimentare all’anno tra i 300mila e i 400mila tonnellate all’anno, contro le 270mila attuali.

A questo però vanno aggiunti altri 21 serbatoi destinati a prodotti considerati non pericolosi e che saranno collocati nella parte più a mare della banchina, vale a dire in quella parte che ricade all’interno della zona C del cono aereo relativo all’aeroporto Cristoforo Colombo. Secondo quanto riporta il documento, infatti, e come già anticipato in altre sedi, l’impegno è quello di non utilizzare i serbatoi presenti in quella fascia per stoccare materiali a rischio: “La nuova ubicazione infatti interessa marginalmente l’area di tutela C del piano di rischio – afferma Enac, attraverso uno stralcio riportato all’interno del studio preliminare – Sul tale area l’Amministrazione locale ha dichiarato che non sono presenti elementi di contrasto con la disciplina delle Zone di Tutela del Piano di Rischio Aeroportuale di Genova, precisando che il proponente prevede di installare serbatoi che non conterranno prodotti classificati come infiammabili o come pericolosi per l’ambiente“. Una precisazione che, osservando il prospetto del nuovo impianto, sarà questione di metri: i serbatoi numero 51 e 52 sono ‘attraversati’ dal confine del cono aereo; confine che lambisce anche una postazione per il futuro attracco delle navi chimichiere. Ma se i serbatoi 51 e 52 rientrano nel conto dei ‘non infiammabili’, ancora incerto pare essere il serbatoio numero 35, che, dalle carte, è conteggiato nei 50 ‘pericolosi’, nonostante in parte valichi la zona interdetta. Questione di centimetri in questo caso.

Il prospetto del nuovo impianto

Il nuovo terminal avrà un raccordo ferroviario interno per permettere la movimentazione in uscita del materiale stoccato attraverso treni ‘ferro cisterna’, che in previsione dovrebbero assorbire il 25% del traffico. Il rimanente 75% (vale a dire 300 mila tonnellate annue, secondo le stime massime) uscirà dal porto su gomma, con una cadenza giornaliera stimata in 30 autobotti. I treni cisterna, invece, considerati nello standard di venti vagoni, dovrebbero avere una frequenza di uno ogni tre o quattro giorni. Una ‘dimensione logistica’ che, stando a quanto riportato nel documento presentato dall’azienda proponente, potrebbe migliorare l’impatto rispetto alla situazione attuale, che vede la movimentazione di rinfuse per circa 60 mezzi pesanti al giorno. Lo studio preliminare ambientale prevede quindi una riduzione dell’emissioni in atmosfera di Pm e NOx; una riduzione che però che viene considerata in previsione dell’elettrificazione delle banchine, a cui dovrà provvedere l’Autorità di sistema portuale.

Ad aumentare però saranno le emissioni COV (Composti organici volatili) vale a dire i vapori prodotti dalle sostanze che potranno finire in atmosfera durante le fasi di carico e scarico e durante la pulizia dei serbatoi, tutti costruiti ‘fuori terra’. Secondo le stime riportate, i 72 serbatoi a tetto fisso, e i 3 a tetto galleggiante, dovrebbero rilasciare in atmosfera circa 120,9 tonnellate di Cov all’anno. “I valori così ottenuti risultano cautelativi – si legge nel documento – in quanto la metodologia EPA non include i fattori di riduzione delle emissioni determinati dai processi di inertizzazione con azoto dello spazio vapore dei serbatoi a tetto fisso, che saranno invece adottati nel Deposito in progetto. In aggiunta, il proponente sta finalizzando la progettazione di un sistema di recupero/abbattimento vapori (VRU) che potrà limitare ulteriormente le emissioni in fase di caricazione autobotti e ferro-cisterne“.

A queste emissioni sono associate, per alcune tipologie di prodotto, le componenti odorigene (leggi miasmi) che però, secondo lo studio, “considerando l’ampio contesto industriale in cui sarà ubicato il Deposito in progetto, la sua distanza dai ricettori sensibili e la stima delle emissioni annuali di Cov derivanti dallo scenario in progetto di cui solo una quota marginale potrebbe avere caratteristiche odorigene significative, si ritiene che l’impatto sul sottocomponente analizzato sia complessivamente non significativo“.

Le aree di danno per irraggiamento dell'eptano

Altro capitolo probabilmente da approfondire è quello della sicurezza: il nuovo impianto, che sarà per dimensioni e sostanze gestite considerato a rischio di incidente rilevante, stoccherà gli stessi materiali previsti dagli impianti attuali e secondo quanto riporta il piano, il rapporto preliminare di sicurezza, ha individuato questi possibili scenari di incidente rilevante: “rottura o perdita da tubazione nel bacino di contenimento serbatoi e nei bacini pompe/manifold; fuoriuscita significativa la caricazione o la discarica di navi cisterna; fuoriuscita significativa di durante le operazioni di carico e scarico ferrocisterne; rottura tenuta pompe”. Ma secondo quanto viene riportato nel documento: “Le modellazioni eseguite per tali scenari hanno evidenziato un coinvolgimento marginale e pienamente compatibile, dal punto di vista urbanistico, delle aree esterne ai confini del Deposito. In particolare, si rileva come gli effetti di irraggiamento termico stimati non interessino né aree urbanizzate, né impianti o strutture industriali”.

Un contesto, quello legato a possibili incidenti industriali, che comunque rimane complesso e al momento poco chiaro, soprattuto a causa del fatto che per gli impianti attuali il piano di emergenza esterno, la cui stesura sta in capo alla prefettura, risulta aggiornato l’ultima volta nel 2014 nonostante la legge Seveso imponga una revisione su base triennale. E nonostante sia stata fatta, ancorchè in sordina, una assemblea pubblica di restituzione della documentazione.

Come più volte sottolineato all’interno dello studio preliminare ambientale, però, l’azienda considera il dislocamento a ponte Somalia un passo avanti per la sicurezza, visto che gli impianti di Multedo sono praticamente in mezzo alle case del quartiere. Ad oggi però sussistono delle differenze sostanziali con il nuovo impianto, che avrà tutti i serbatoi fuori terra (e non interrati come quelli di oggi) con una movimentazione di prodotti chimici quasi raddoppiata. Di contro, va da sé, che il deposito operativo a Sampierdarena sarà un impianto industriale rinnovato e aggiornato dal punto di vista tecnologico, e la stessa azienda riporta di star lavorando a ulteriori migliorie. Quello della sicurezza dell’impianto nei confronti delle aree circostanti, però, resta un nodo centrale da sciogliere.

Il rendering del vecchio progetto proposto al posto della centrale Enel

Il documento chiude facendo un bilancio: “Di fatto, per quanto riguarda la ‘salute della popolazione’, la delocalizzazione delle due sorgenti di rischio di incidente rilevante oggi presenti in territorio urbanizzato (Multedo di Pegli), costituite dagli esistenti depositi Superba S.r.l. e Carmagnani S.p.A., indurrà evidenti impatti positivi in termini di riduzione (anzi eliminazione) del rischio per gli elementi di vulnerabilità tipicamente urbani che oggi insistono nell’area di Multedo. Appare quindi possibile escludere il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale“. In questo caso, il progetto viaggerebbe più velocemente, anche se sarebbero limitate le possibilità di osservazioni e dialogo con la popolazione. Non si può avere tutto.