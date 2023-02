Degenerazione neurologica, a Genova il “Citicolina day”: appuntamento scientifico internazionale

Genova. In Italia, secondo i dati stimati dell’Istituto superiore di sanità (Iss) vi sono circa 1 milione di persone, in terza età, affette da demenza e circa 900 mila colpite da una condizione a rischio conosciuta come deficit cognitivo isolato, mentre i casi di ictus registrati sono 90 mila l’anno. Arginare e poi recuperare la degenerazione neurologica e cognitiva è una sfida di grande impatto sociosanitario e la citicolina è una delle molecole più studiate nell’ambito della neuroprotezione.

Venerdì 17 alle 14 e sabato 18 febbraio alle 9 a Palazzo Grimaldi della Meridiana a Genova si terrà il “Citicolina Day 2023“, appuntamento scientifico internazionale a cura dei prof Francesco Landi e Camillo Marra con il contributo non condizionante di Piam Farmaceutici.

L’incontro è dedicato ad aggiornare le conoscenze su una molecola versatile, la citicolina, con molteplici azioni e potenzialità terapeutiche in campo neurologico, oftalmologico, geriatrico e neurodegenerativo.

Si andrà dall’impiego della citicolina nello stroke ischemico acuto con le nuove evidenze scientifiche del neurochirurgo spagnolo Julio Josè Secades Ruiz; alla presentazione di un originale studio pilota sugli esseri umani colpiti da ictus ischemico e trattati con citicolina, da parte dello staff di ricerca cui fa parte Mauro Magoni degli Spedali Civili di Brescia; ma anche le problematiche connesse alla gestione del paziente anziano con demenza vascolare: dai sintomi clinici ai disordini comportamentali analizzate dalla geriatra polacca Katarzyna Broczek e ancora, gli sviluppi nell’utilizzo della citicolina nel Parkinson con lo Studio Citipark presentato dal neurologo Massimo Marano del Policlinico BioCampus di Roma. Infine, il ruolo della citicolina nel deterioramento cognitivo e nelle Terapie di combinazione: prospettive future, condotto da Pietro Gareri, geriatra del centro disturbi cognitivi all’Asp di Catanzaro.

La citicolina è un naturale precursore dell’acetilcolina, un importante neurotrasmettitore che aiuta a regolare le trasmissioni tra i neuroni nel cervello, dedicandosi al processo del pensiero e aumentando le funzioni della memoria visuale, auditiva e spaziale. L’uso della citicolina è indicato nel trattamento di supporto delle sindromi parkinsoniane. La citicolina, inoltre, può essere utilizzata anche in caso di disturbi cerebrovascolari di origine degenerativa, traumatica o aterosclerotica, che possono portare all’insorgenza di alterazioni delle funzioni cognitive. La citicolina è una delle molecole più studiate nell’ambito della neuroprotezione, molecola dal meccanismo d’azione multifattoriale e con evidenze sperimentali e cliniche in numerose patologie croniche o traumatiche.