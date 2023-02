Dal porto di Genova la manifestazione nazionale contro la guerra: appuntamento il 25 febbraio

Genova. Una manifestazione con chiamata nazionale per manifestare contro la guerra in Ucraina (ma non solo) e contro l’economia che sta dietro ai conflitti sparsi in tutto il mondo. Questo è l’appuntamento che è stato lanciato per il 25 febbraio prossimo dall’area antagonista genovese, guidata dai portuali del Calp, da anni impegnati a contrastare il traffico di armi nel porto di Genova.

Ed proprio le banchine del porto saranno le protagoniste di questa manifestazione: secondo quanto anticipato dagli organizzatori, infatti, il prossimo 25 febbraio è previsto un nuovo attracco della Bahri, oramai conosciuta come ‘nave delle armi’ che diventerà occasione per portare dentro il porto una grande manifestazione contro questo commercio”, spiegano i promotori.

“Dall’assemblea dello scorso 28 gennaio è risultato evidente che è venuto il momento di una mobilitazione reale – si legge in un comunicato stampa dei portuali – I venti di guerra non accennano a diminuire, oramai è chiaro a tutti e tutte che non si tratta di un conflitto locale ma generale. E che le motivazioni di fondo vanno ricercate nella crisi generale di un sistema di accumulazione capitalista in crisi profonda”.

“Oggi è il momento di dire basta. Oggi è il momento di indicare i nostri nemici di cui il Governo Meloni è il rappresentante nel nostro paese. In perfetta continuità con il precedente governo Draghi e le con le forze politiche che lo sostenevano. L’opposizione alla guerra, alla vendita di armi non può che partire da noi, non può che partire dai lavoratori. Durante l’assemblea abbiamo detto con forza che il percorso che ci porterà al 25 febbraio dovrà essere un percorso condiviso da tutti. Nei prossimi giorni (intorno alla metà di febbraio) riconvocheremo tutti e tutte per delineare il percorso che ci porterà al 25 febbraio”.