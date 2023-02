Dal 1° aprile il treno Eurocity Zurigo-Genova arriverà fino a Sestri Levante (nel weekend)

Genova. Dal prossimo 1° aprile, il servizio Eurocity già attivo tra Zurigo e Genova verrà prolungato fino a Sestri Levante, il sabato e la domenica. Tra Genova e Sestri è prevista una fermata intermedia a Santa Margherita Ligure-Portofino. Un’opportunità in più per visitare la riviera ligure, ma anche per scoprire le attrazioni della Svizzera in primavera.

Il servizio Sestri–Zurigo sarà realizzato in cooperazione con SBB, le Ferrovie Federali Svizzere, già partner di Trenitalia per la gestione del collegamento Genova-Zurigo.

Il viaggio di andata parte dalla stazione centrale di Zurigo alle 10.33, effettua fermate intermedie a Zug, Arth-Goldau, Bellinzona, Lugano, Chiasso, Como San Giovanni, Milano Lambrate, Milano Rogoredo, Pavia e Tortona, con arrivo alla stazione di Genova Piazza Principe alle 15.52. Da qui, prosegue verso Santa Margherita Ligure (16.26) per poi arrivare a Sestri Levante alle 16.45. Per quanto riguarda il viaggio di ritorno, l’EuroCity partirà alle 17.15 da Sestri Levante e alle 17.38 da Santa Margherita Ligure; con arrivo alla stazione centrale di Zurigo alle 23.27.

I prezzi da Sestri Levante o da Santa Margherita Ligure, per Zurigo, partono da 42 euro.

Il servizio viene svolto con il treno Giruno delle FFS, con 11 carrozze (4 di prima classe e 6 di seconda) e una capacità di circa 400 posti. A centro treno è presente una carrozza Bar-Bistrò dove è possibile sia la consumazione al banco che al tavolo.

A bordo, sono presenti aree dedicate ad esigenze specifiche: area silenzio, area business, area famiglia. Per chi viaggia con la propria bici, inoltre, questo treno offre il servizio di trasporto dedicato in appositi ganci. Il Wi-Fi è disponibile in entrambe le classi di viaggio.