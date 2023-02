Da via di Fossatello a Sanremo, Chiara Ferragni sfoggia ‘Pensati libera’ ma sbaglia l’autore

Genova. È impressa su un fregio nei vicoli di Genova, all’incrocio tra via di Fossatello e via San Luca, in pieno centro storico, la scritta ‘pensati libera’ che Chiara Ferragni ha portato sul palco nella prima serata del Festival di Sanremo come decorazione dell’abito indossato.

Ma l’opera non è di Claire Fontaine. Il duo artistico, come scrive su Instragram (@foreignerseverywhere) ha semplicemente “trovato la frase su un muro dopo una marcia femminile a Genova”.

I veri autori della frase infatti – come precisato subito dalla popolare pagina Instagram genovese perle_dei_caruggi – e come rivendicato con un reel Instagram dagli autori stessi, è il collettivo artistico di tatuatori, noti sui social come @cicatrici.nere, che gravitano tra Italia, Spagna, Amsterdam e Berlino.

Gli autori spiegano: “Pensati libera non è uno slogan. Pensati libera non è un prodotto. Pensati libera non è un post. Pensati libera non è per una moda. Pensati libera non è un manifesto. Pensati libera non è proprietà di qualcuno. Pensati libera non è per vendere. Pensati libera non è mercificare un’idea“.

“Pensati libera è un atto di volontà per liberare le persone dalla superficiale, veloce e soffocante vita moderna“. (Il testo completo è consultabile sulla pagina Instagram degli autori).

Il post di Chiara Ferragni

“Quando abbiamo iniziato a pensare agli abiti per le due serate di @Sanremorai – scrive Ferragni su Instagram – abbiamo subito capito di non volere vestiti solo perché eccentrici o pretenziosamente belli, ma sentivamo la necessità di portare sul palco più popolare d’Italia un messaggio sociale, anche attraverso la moda”.

E prosegue: “L’abito manifesto che dà il via alla 73esima edizione del Festival di Sanremo è frutto di una conversazione tra noi, @mariagraziachiuri direttrice artistica di @dior, @racheleregini e Fulvia Carnevale del duo artistico Claire Fontaine @foreignerseverywhere . Il risultato è un abito a corolla di seta nero ispirato alla tradizione @dior e completato dalla stola-manifesto con ricamato il claim ‘Pensati libera’ “.

“Le semplici e pur così forti parole arrivano da un’opera di Claire Fontaine – scrive ancora Ferragni – che speriamo possano ispirare tutte le donne a sentirsi libere di uscire dal ruolo che gli è stato imposto dalla società”.

Conclude poi Ferragni: “Una presa di coscienza della stessa Chiara Ferragni che lotta per non essere incasellata in uno spazio identificato per lei dal patriarcato, e anche una promessa che lei stessa si fa ogni giorno mentre lotta per non doversi sentire in colpa del suo successo di donna. “Pensati libera” è dedicato a tutte le donne che hanno voglia di sentirsi semplicemente loro stesse senza essere giudicate”.

Il post di Claire Fontaine

Anche il duo artistico Claire Fontaine, su Instagram come @foreignerseverywhere, postano la foto della scritta e aggiungono: “Pensati Libera frase trovata su un muro dopo una marcia femminile a Genova, che @chiaraferragni porta sulla schiena. La frase incanala fortemente un invito forte a tutte le donne a distaccarsi dal ricatto emotivo della loro vita quotidiana“.

E proseguono: “La libertà delle donne non comporta irresponsabilità, ma, la possibilità del vero amore, perché l’amore può avvenire solo senza vivere nella paura della violenza dell’altro. La violenza contro le donne è proporzionale al grado di libertà e non alla sottomissione; gli uomini temono le donne indipendenti che apprezzano veramente il loro amore e lo scelgono liberamente. La libertà delle donne in questa frase evoca un mondo dove l’amore è finalmente possibile per uomini e donne senza paura“.