Genova. Ha fatto tappa a Genova, in piazza De Ferrari, la decima edizione di “Una vita da social” la campagna educativa itinerante sui temi dei social network e del cyberbullismo.

Il truck della Polizia di Stato impegnato nella campagna educativa itinerante “Una vita da social” anche quest’anno ha l’obiettivo di sensibilizzazione i giovani sui rischi connessi all’uso della rete internet.

Il progetto, a cura del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica e dell’Ufficio relazioni esterne e cerimoniale della Segreteria del Dipartimento di P.S. è coofinanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Istruzione.

Il tour itinerante in Liguria è partito da Sanremo in occasione del 73esimo Festival della canzone italiana e terminerà la sua corsa, dopo aver toccato oltre 70 città italiane.

Gli operatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Liguria”, in collaborazione con la Questura, ospiteranno a bordo del truck, allestito con tecnologie di ultima generazione, studenti, insegnanti e famiglie per illustrare le principali insidie del web.

Polizia di stato in piazza de ferrari

Presente anche l’attore Vincenzo Paci impegnato in questi giorni, nel capoluogo ligure, nelle riprese della seconda stagione della fiction Blanca.