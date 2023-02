Cus Volley, coach Costigliolo: “Campionato difficile, penalizzati dagli infortuni e da qualche errore di troppo”

Genova. Tre punti sopra la zona retrocessione e un campionato nazionale di Serie B in crescita nonostante gli infortuni e un avvio complicato. Questa la fotografia della prima squadra maschile del CUS Genova Volley di quest’anno, guidata dal tecnico Guido Costigliolo e dal suo secondo Paolo Pampuro. Analizziamo il momento dei biancorossi, alla loro quinta stagione consecutiva in Serie B, attraverso le parole del loro coach.

Sei vittorie e otto sconfitte nelle prime 14 sfide del Girone A, seconda tra le liguri dietro a NPSG La Spezia e davanti a Colombo Volley, Zephyr Valdimagra e Albisola Pallavolo. “Siamo in una fase in cui continuiamo a cercare stabilità – afferma Guido Costigliolo – In certi momenti ce l’abbiamo e in altri un po’ meno”. Quali le cause? “Sicuramente ci mancano alcune cose come il fatto che siamo riusciti ad allenarci bene ma non benissimo”.

Per avere una valutazione completa del momento va infatti considerata la situazione dell’infermeria. Oltre al lungodegente Mercorio, attualmente sono out anche Carradini e Nebbia, ai quali si è aggiunto anche Piombo per un problema alle caviglie e ancora in stampelle. La dirigenza ha, proprio per questo, optato per l’inserimento di un nuovo giocatore universitario, Igor Merlet, nativo di Aosta, che è in fase di rientro da un infortunio patito quest’estate.

Contro Sant’Anna una vittoria importantissima nel weekend, ottenuta con il risultato di 3-1 in quattro set combattuti fino agli ultimi punti. “La situazione bene o male è questa – dichiara il tecnico – contro Sant’Anna sono stati tre punti importantissimi contro una squadra che fuori casa sa giocare e ha fatto punti pesanti”, come accaduto per esempio contro Acqui e Alto Canavese. “Sabato abbiamo vinto probabilmente perché abbiamo fatto meno errori del solito – aggiunge – all’andata invece abbiamo sbagliato parecchio”.

Rispetto a quanto ipotizzato ad inizio stagione come sono arrivati gli Universitari a febbraio? “Io avevo detto in estate che puntavo a fare un campionato tranquillo, ma purtroppo non è stato così – afferma il tecnico sorridendo – tuttavia parlando con altri allenatori è evidente quanto il livello si sia alzato rispetto alla scorsa stagione. Una squadra come la nostra l’anno scorso avrebbe girato a metà classifica, ma in questo campionato la realtà è differente, al netto dei punti che abbiamo lasciato comunque per strada in alcune sfide”.

Nonostante il momento di difficoltà dal punto di vista degli infortuni, il legame con la squadra è solido. “Ci tengo a dire che i ragazzi si stanno allenando bene compatibilmente con problemi vari, infortuni, lavoro e studio, da quel punto di vista va tutto molto bene e sono molto soddisfatto. Ora – conclude – abbiamo tre partite difficili vediamo come sarà la situazione al termine di questo filotto”.