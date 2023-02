Cus Genova, Davide Costa campione italiano invernale di martello nella categoria Promesse

Genova. Sabato grandissima prova a Rieti di Davide Costa, che si cuce sulla maglia biancorossa lo scudetto di campione italiano invernale di martello per la categoria Promesse, ovvero U23.

L’allievo di Valter Superina, tesserato per il Cus Genova, sfodera una prova maiuscola, un lancio superbo che fa superare all’attrezzo il limite di 66.56. La misura non solo lo laurea campione italiano invernale, ma gli regala il pass per la Coppa Europa in programma in Portogallo fra quindici giorni.

Non da meno Ilaria Marasso, che è terza nella categoria promesse con 53.81, personale dell’anno nell’analoga competizione.

Questo il commento di Davide Costa: “Sono molto contento e soddisfatto del titolo. Dopo un anno che non mi ha lasciato al 100% contento, partire nel 2023 con questa vittoria mi dà l’indicazione che nei mesi scorsi abbiamo lavorato bene. La gara era molto importante perché chi vinceva staccava il pass per la Coppa Europa in Portogallo a marzo e devo dire che l’ho gestita bene. C’è tanto da lavorare ovvio, però alcune cose positive si sono viste. La misura mi soddisfa ma anche lì ci sono molti margini spero e non vedo l’ora di gareggiare ancora per trovare la misura che desidero. Adesso mi aspettano due settimane di lavoro per preparare al meglio la Coppa Europa in Portogallo e Valter Superina sa dove devo migliore quindi sono molto curioso del futuro”.

Contributo importante domenica quello del giovane Pietro Calcagno, nel Cross Nazionale di Ala dei Sardi, nel sassarese. Impegnato nella selezione ligure, Pietro è stato terzo degli Juniores. Molto bene anche Andrea Ballarino, quarto fra gli allievi. Domenica, infine, Maddalena Artesi ha vinto fra le allieve il Cross della Val Lerrone, campestre regionale disputata a Garlenda, nel savonese. Positiva anche la prova di Andrea Bossi, quarto fra i Cadetti.