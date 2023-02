Covid, isolati i primi due casi di variante Kraken in Liguria

Genova. L’unità operativa di Igiene del policlinico San Martino di Genova, diretta dal professor Giancarlo Icardi, ha isolato, per la prima volta in Liguria, la variante Kraken. La variante è stata identificata su due pazienti, entrambe donne: una donna di 34 anni, residente alla Spezia e una di 67 anni, residente a Chiavari. “Entrambe le pazienti risultano in buone condizioni di salute presso le rispettive abitazioni”, dicono dal San Martino.

La sottovariante di Omicron chiamata XBB.1.5 (o Kraken) si è diffusa dall’inizio del 2023 molto in diverse aree geografiche e potrebbe rappresentare una minaccia nel determinare nuove ondate, secondo gli esperti. La sua prevalenza è in aumento a livello globale. Al momento non sono disponibili informazioni sufficienti per valutare eventuali cambiamenti nella gravità dell’infezione associati alla variante. Per misurare al meglio l’impatto di Kraken i ricercatori dovrebbero considerare i casi ospedalieri e le valutazioni di gravità della malattia che ad oggi non sembrano allarmanti.

La variante XBB.1.5 discende dal lignaggio BA.2, che è una propaggine di Omicron comparsa all’inizio del 2022. La proteina spike di XBB presenta una serie di mutazioni che aumentano la capacità della variante di eludere gli anticorpi prodotti dai vaccini. Ciò ha contribuito alla sua diffusione negli ultimi mesi, in particolare in Asia, dove ha causato un’impennata di casi a Singapore. Si è poi propagata rapidamente negli Stati Uniti, anche per via dei rientri dall’Asia dopo le vacanze per il Capodanno cinese. Sta crescendo quindi anche in Europa e in Italia.

Gimbe: “In Liguria numeri in miglioramento”. Nella nostra regione intanto nella settimana dal 3 al 9 febbraio si registra un miglioramento dell’incidenza Covid per 100 mila abitanti (38,6) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-17,4%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (7,4%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (1,3%) occupati da pazienti Covid-19 La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari al 12,2% (media Italia 11,1%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 0,5%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 14,7% (media Italia 12,4%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 1,4%;. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 35,8% (media Italia 31,0%), mentre il tasso di copertura vaccinale con quinta dose è del 12,9% (media Italia 14,5%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 27,4% (media Italia 35,3%) a cui aggiungere un ulteriore 2,8% (media Italia 3,2%) solo con prima dose. La provincia che ha più nuovi casi di Covid per 100 mila abitanti è Imperia con 54 nuovio casi (-26,5% rispetto alla settimana precedente).