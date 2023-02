Convergenza socialista:”Il 25 febbraio a Genova contro l’invio di armi in Ucraina”

Genova. Il partito Convergenza Socialista sostiene l’iniziativa nazionale del 25 Febbraio a Genova e appoggia con forza lo sciopero indetto ad Usb nei porti e negli aeroporti.

“Convergenza Socialista è fermamente contraria all’invio di armi in Ucraina da parte dell’Italia e condanna l’aumento delle spese militari mentre la classe operaia, lavoratrice salariata, sprofonda sempre più nella miseria e nel degrado”.

“Convergenza Socialista condanna altresì l’attacco decennale ai salari, alla sanità e alla scuola pubblica e, in termini generali, a tutti i comparti ancora pubblici”.

“Per gli interessi delle operaie e degli operai, Convergenza Socialista richiede, come esposto nel programma immediato del partito, l’aumento sostenuto del salario, dello stipendio, della retribuzione netta; la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario iniziando dalle 30 ore settimanali; l’azzeramento della disparità salariale a parità di mansione lavorativa/monte ore; la riduzione dell’età pensionabile, e in particolar modo a 60 anni per operaie e operai”, conclude la nota.