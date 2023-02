Concessioni, Ghio (Pd): “Il Governo coinvolgerà il Coni al tavolo per la mappatura”

Genova. “Il Coni e i rappresentanti delle federazioni sportive potranno partecipare al tavolo tecnico per la mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Per le Federazioni sportive nazionali e le numerose società e associazioni sportive dilettantistiche a esse affiliate, che svolgono le proprie attività su queste aree, poter essere ascoltati è fondamentale”.

Lo ha detto deputata ligure del Partito Democratico Valentina Ghio dopo l’approvazione in aula dell’ordine del giorno, di cui era prima firmataria, che chiedeva la partecipazione dal tavolo tecnico del Coni e dei rappresentanti delle Federazioni sportive per la mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.

“Parliamo di realtà senza scopo di lucro che sono spesso presidi importanti per i territori e punti di riferimento per i giovani e meno giovani. Ultimamente le società sportive hanno visto il canone demaniale annuo aumentato considerevolmente, passato da 360 euro a 2.500 euro. Cifre che rischiano di mettere in ginocchio soprattutto le piccole società e associazioni che svolgono un ruolo sociale e che quindi devono avere una considerazione diversa rispetto alle realtà economiche, per questo l’apertura da parte del governo alla loro partecipazione al tavolo è un primo passo per mettere a punto misure equilibrate in grado di rispondere alle esigenze di chi ogni giorno si spende sui territori”, conclude Ghio.