Conad Nord Ovest insieme a Fondazione Conad ETS sostiene il programma Unisona per sensibilizzare i giovani sul valore della diversità e sulla prevenzione della violenza

Genova. Il valore della diversità, la prevenzione della violenza e della discriminazione al centro dell’evento nazionale in live streaming terza tappa del progetto Unisona dedicato al mondo della scuola, sostenuto da Fondazione Conad Ets.

A Genova Conad Nord Ovest ha dato appuntamento a 200 studenti delle scuole medie e superiori del territorio per seguire la diretta satellitare dell’evento dal cinema Multisala The Space Porto Antico di Genova insieme ad oltre 30mila studenti collegati da tutta Italia.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla Fondazione Conad ETS e all’impegno delle Cooperative Conad sul territorio, tra cui Conad Nord Ovest, dà la possibilità agli studenti di aderire al programma formativo nazionale, di fruire della visione di questi eventi nelle loro città e di approfondire questi temi con importanti ospiti coinvolti.

Un momento di importante condivisione che si pone l’obiettivo di far comprendere e riflettere ragazzi sul fenomeno della discriminazione rendendoli più consapevoli e stimolandoli a diventare loro stessi attori del cambiamento sociale, attraverso il confronto con importanti ospiti come Riccardo Noury, Portavoce Amnesty International Italia e Francesca Cesarotti, Senior Head Ufficio Educazione e Formazione ai Diritti Umani Amnesty International Italia. L’incontro ha visto anche la partecipazione straordinaria di due influencer molto conosciuti ed amati dai ragazzi: Luciano Spinelli, un vero e proprio fenomeno della rete con le sue video-testimonianze contro il bullismo e Giancarlo Commare, presenza fissa nel mondo dello spettacolo con molte fiction di grande successo.

Ad accogliere gli studenti al cinema Multisala The Space – Porto Antico di Genova: Simona Ferro, Assessore Regione Liguria – Pari Opportunità, Stili di vita consapevoli, Cittadinanza Responsabile, Tutela e valorizzazione dell’Infanzia, Tutela degli Animali d’affezione, Tutela dei Consumatori, Sport, Organizzazione e Personale regionale, Politiche giovanili, Scuola e Università; Francesca Corso, Assessore Comune di Genova – Marketing territoriale, Politiche per i Giovani, Disagio e solitudine, Pari opportunità, Animali; Gabriella Grasso, Vicepresidente Centro per non subire violenze di Genova; Alessandro Penco, direttore rete soci Liguria Conad Nord Ovest; Massimo De Toma, socio consigliere di amministrazione Conad Nord Ovest in rappresentanza dei soci del territorio; Benedetto Pesce Maineri, Sindaco dei Giovani del Comune di Genova.

Dal 1961, Amnesty International è impegnata ogni giorno nel mondo per far sì che i diritti umani siano garantiti a tutte le persone e, con l’obiettivo di contrastare bullismo e cyberbullismo e supportare i difensori dei diritti umani, offre momenti di dialogo (come l’incontro in live streaming di questa mattina) a studenti e docenti che ogni giorno si oppongono ad atti discriminatori e violenti, fornendo anche percorsi e materiali educativi per approfondire il tema.

“Conad Nord Ovest promuove e sostiene da sempre iniziative di sensibilizzazione che si pongono l’ambizioso obiettivo di sostenere le giovani generazioni e di stimolare il pensiero critico dei ragazzi, che rappresentano la speranza per il futuro del nostro Paese. – dichiara l’Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest, Adamo Ascari – Quella di oggi è la terza tappa di uno straordinario progetto, reso possibile grazie a Fondazione Conad Ets e Unisona, che sta coinvolgendo gli studenti del territorio in un programma formativo di eventi live su temi attuali e centrali per i nostri giovani: valore della diversità, ambiente e sostenibilità ed educazione alimentare. Un progetto di grande valore, totalmente in linea con “Sosteniamo il futuro Conad”, che racchiude il nostro impegno verso un futuro più sostenibile.”

“È motivo di grande orgoglio essere qui al fianco della Fondazione Conad ETS e Unisona e vedere così tanti ragazzi del nostro territorio riuniti per affrontare un tema di estrema importanza per la nostra società: il valore della diversità e l’importanza della prevenzione – dichiarano Alessandro Penco, direttore rete Soci Liguria e Massimo De Toma Socio Consigliere di Conad Nord Ovest – È attraverso iniziative come questa che ci impegniamo a contribuire allo sviluppo e alla crescita delle Comunità di cui facciamo parte, con l’obiettivo ultimo di creare valore e sostenere concretamente il futuro dei nostri territori. Tra le nostre priorità deve esserci la volontà di educare i più giovani alla cultura del rispetto, alla conoscenza reciproca e alla condivisione. Solo così potremo creare fondamenta solide che consentiranno agli adulti di domani di essere più liberi, consapevoli e socialmente maturi”.

“Fondazione Conad ETS nasce da un sistema che ha alle spalle una lunga storia di impegno sociale e di attenzione alla formazione dei giovani, ecco perché siamo orgogliosi di sostenere questo importante progetto

dedicato ai ragazzi delle scuole di tutta Italia – afferma la Direttrice Maria Cristina Alfieri –. In particolare, in riferimento all’incontro del 23 febbraio, riteniamo sia fondamentale accrescere nei giovani la consapevolezza che riconoscere il valore della diversità è il primo passo per favorire una cultura del rispetto e dell’inclusione, rendendo migliore la propria comunità di riferimento”.

Conad Nord Ovest e la realtà Conad in tutta Italia, da sempre si impegnano a valorizzare e promuovere iniziative volte al contrasto di ogni forma di violenza e a favore dell’inclusione con progetti di formazione, sensibilizzazione e campagne di raccolta fondi a favore di importanti realtà impegnate contro la violenza di genere come “D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza”: proprio nel 2022 Conad Nord Ovest ha promosso un’importante campagna di raccolta fondi a favore dell’associazione nazionale “D.i.Re” con l’obiettivo di supportare concretamente le associazioni territoriali impegnate nella lotta alla violenza sulle donne. Un impegno che si è ulteriormente consolidato grazie alla Fondazione Conad Ets che, insieme all’associazione Viva Vittoria OdV e ai Soci Conad Nord Ovest, promuove l’iniziativa di installazione di immense opere condivise realizzate con quadrati di maglia cuciti dalle donne in rete con un filo rosso per dire NO alla violenza sulle donne, nelle piazze d’Italia.

Inoltre, nel 2021 la Cooperativa ha deciso di avviare il progetto “Panchine Rosse”, lanciato dagli Stati Generali delle Donne, promuovendo l’installazione di centinaia di panchine per sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza di genere, un fenomeno ancora troppo radicato nella nostra società. Iniziativa che proprio quest’anno ha raggiunto lo straordinario traguardo di 315 panchine installate nei territori di competenza.

L’impegno di Conad Nord Ovest per le nuove generazioni rientra nella strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” con cui Conad si impegna a creare valore condiviso e a sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile per i territori, l’ambiente e per le comunità in cui opera. Grazie al progetto scuola realizzato con Unisona, realtà impegnata da sempre nella realizzazione di eventi in diretta satellitare e live streaming per le scuole italiane, verranno proposti agli studenti italiani diversi incontri dedicati a temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni seguendo il medesimo format dei primi due incontri dedicati alla legalità ed alla crisi climatica.