Colpo del Basket Pegli: espugnato il campo del Cus Genova

Genova. Brillante successo esterno per la prima squadra maschile del Basket Pegli, capace di espugnare il PalaRomanzi contro il Cus Genova Basket, terza forza del campionato. Decisivo il canestro a sette secondi dalla fine da parte di Daniele Nsesih, che fa esultare la panchina e regala i due punti ai pegliesi.

Grande approccio da parte degli arancioblù, capaci di far valere la loro fisicità e di chiudere la prima frazione sul 12-20. Nel secondo quarto gli Universitari stringono le maglie difensive e tornano a contatto, con le due squadre che vanno a riposo sul +3 pegliese. Al rientro dagli spogliatoi la sfida è molto equilibrata e tale rimarrà fino al canestro di Nsesih a pochi secondi dalla fine, a cui il CUS non riuscirà a rispondere. Ottima vittoria al PalaCUS per i ragazzi di Coach Conforti.

Questo il commento di Alfredo Conforti, coach della prima squadra maschile: “Siamo contentissimi per questa vittoria, che ci serviva assolutamente. Partita giocata in maniera molto positiva, i ragazzi sono stati bravissimi. Siamo stati quasi sempre sopra e alla fine siamo riusciti a spuntarla con un canestro a pochi secondi dalla fine da parte di Nsesih. Poi siamo stati bravi a non commettere fallo e a prendere rimbalzo sull’ultimo tiro. Siamo contentissimi del risultato, che ci fa molto bene e che a mio avviso abbiamo meritato. Bisogna comunque render merito al CUS che comunque ha fatto una grande partita. Ma lo sapevamo perché sono lì tra le prime tre e se ci sono c’è un motivo. Loro giocano bene e sono una squadra fortissima. Noi siamo contentissimi di questo risultato e di aver portato a casa i due punti”.

Il tabellino:

CUS GENOVA BASKET – BASKET PEGLI 68-70

(Parziali: 12-20; 33-36; 53-54)

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 12, Vallefuoco 21, Esposito 2, Pampuro 10, Dufour 4, Sommariva 5, Ferraro 11, Leveratto ne, Casucci 1, Grandeaux 2, Cassanello, Ricci. All. Pansolin.

BASKET PEGLI: Mozzone 5, Conforti 8, Facco, Monaldi 1, Nicoletti 11, Nsesih 13, Cartasegna ne, Schiano 3, Vagnati ne, Zaio A. 14, Grillo 1, Zaio M. 14. All. Conforti.