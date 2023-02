Cogorno: al via i lavori per la nuova area cani

Cogorno. Continua la riqualificazione e la valorizzazione della pista ciclabile del lungo Entella, nella parte di competenza del comune di Cogorno. Dalla prossima settimana partiranno i lavori di realizzazione della nuova area cani che sorgerà nei pressi del murales realizzato dall’artista Andrea Cocciolo, in arte Tosh, all’altezza del ponte che collega San Salvatore di Cogorno con Caperana a Chiavari.

“Un passo per volta, migliorando sempre di più – commenta il consigliere comunale Luca Beo Torrente – a breve inizieranno i lavori per la realizzazione di una nuova area sgambamento cani, al coperto e raggiungibile comodamente. La manutenzione dell’area sarà effettuata grazie all’aiuto dei volontari, appartenenti a associazioni comunali. Il Comune di Cogorno inoltre metterà in sicurezza la zona con l’installazione di due telecamere di videosorveglianza”.

“Dalla prossima settimana inizieranno i lavori nell’area. Si tratta di un impegno che ci siamo presi con la cittadinanza e che, con non poche difficoltà, riusciremo finalmente a realizzare – aggiunge il sindaco di Cogorno, Gino Garibaldi – l’area cani si aggiunge a quella già esistente a San Salvatore e a quella che avremo in previsione di creare a Panesi. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e che collaboreranno per rendere sempre fruibili al meglio queste aree”.