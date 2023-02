Cirrosi epatica, in Liguria 5.100 casi e 400 morti all’anno: da Genova parte un metodo innovativo

Genova. Sono 5.100 i casi di cirrosi epatica registrati in Liguria nel 2022, di cui il 60% dovuti all’abuso di alcol, con 400 morti stimati ogni anno. Sono i dati emersi dal convegno in corso oggi a Quarto in cui è stato presentato il primo percorso diagnostico terapeutico assistenziale sull’encefalopatia epatica nel paziente cirrotico, elaborato dalla Asl 3.

Lo studio è frutto di un importante lavoro di équipe multidisciplinare, che per la prima volta abbina la gestione ospedaliera del paziente con cirrosi a quella territoriale. Tra le più importanti novità del percorso l’introduzione in corsia del caregiver formale, figura innovativa con funzione di “ponte” tra paziente-famiglia (caregiver informale)-associazioni di riferimento e servizio sanitario.

“Abbiamo sviluppato il nuovo modello applicando i principi della medicina di condivisione che pone al centro del percorso i bisogni e le istanze del paziente, dei famigliari e delle associazioni di malattia, che, insieme al servizio sanitario, rappresentano i cardini dell’intero sistema di cura – spiega Luigi Carlo Bottaro, direttore generale della Asl 3 di Genova –. Abbiamo potuto realizzare questa iniziativa grazie alla grande esperienza nel settore delle malattie epatiche che, abbinata alla profonda conoscenza del territorio, ci consente oggi una più adeguata gestione del paziente affetto da cirrosi epatica. Una patologia, come tutte le malattie croniche, che incide fortemente sulla qualità della vita del malato e della sua famiglia”.

La Liguria è al settimo posto in Italia per mortalità da cirrosi e tumore del fegato: ciò è dovuto prevalentemente ad un elevato consumo alcolico (secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità il 25% della popolazione maschile e il 10% di quella femminile consuma alcol in modo rischioso). La cirrosi da alcol con sindrome metabolica è la prima causa di trapianto di fegato in Liguria. Il 60% dei casi ha tre patologie concomitanti.

Dal 20% all’80% dei casi di cirrosi epatica manifestano in modo più o meno rilevante encefalopatia epatica, che è la causa più frequente di ricoveri impropri: dopo la dimissione il 50% dei pazienti si ricovera nuovamente per encefalopatia entro 90 giorni. Si tratta nello specifico di una problematica neurologica che non permette al fegato di svolgere una delle sue funzioni più importanti: la detossificazione.

Il metodo Asl3 è stato pubblicato sul Libro bianco dell’alcologia italiana del ministero della Salute ed è al momento adottato, oltre che in Asl3, dal centro alcologico regionale toscano dell’ospedale Careggi di Firenze e dal centro universitario per lo studio ed il trattamento delle patologie alcol-correlate dell’Università di Ferrara.

“Con questo approccio multidisciplinare – spiega Gianni Testino, responsabile scientifico dell’evento e direttore della struttura complessa di Patologia delle dipendenze ed epatologia alcol correlata della Asl 3– i pazienti avranno un minore disagio organizzativo e una migliore evoluzione clinica con una riduzione significativa dei ri-ricoveri impropri al pronto soccorso. Tra gli altri vantaggi una migliore gestione del trapianto a livello di integrazione ospedale-territorio, una riduzione del sovraccarico emozionale/organizzativo del familiare caregiver, una migliore comunicazione delle famiglie con le associazioni di riferimenti e con i servizi della comunità. L’applicazione di tale metodologia consente anche un efficientamento dei costi a fronte di un sensibile miglioramento del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale”.

La prevalenza della cirrosi epatica a livello nazionale è dello 0,3%, con circa 200mila casi di cirrosi e circa 33mila casi di tumore del fegato (epatocarcinoma). Ogni anno si stimano 12.800 nuovi casi di tumore del fegato e 21mila decessi. La cirrosi è la settima causa di morte in Italia, il tumore del fegato la terza causa di morte oncologica. L’80% dei casi di morti per malattia del fegato e il 60% di quelli per cirrosi epatica è da alcol.