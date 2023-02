Genova. Sono iniziate in questi giorni le prime operazioni di pulizia e sgombero dei locali dell’ex Cinema Nazionale di Molassana, la storica struttura da tempo abbandonata e che nei mesi scorsi è stata definitivamente acquistata dal Comune di Genova – tramite Spim – per la sua futura riqualificazione e rinascita.

A darne notizia il vicesindaco Pietro Piciocchi, che sul suo profilo facebook ha pubblicato le foto di un recente sopralluogo fatto dai tecnici proprio di Spim. “È un dossier a cui tengo moltissimo, per il quale mi sono adoperato, con il Municipio di allora e con quello attuale, perché riuscissimo a tornare in possesso di questo bene così prezioso per la nostra Comunità – commenta – La prima bella notizia è che abbiamo avviato il primo cantiere per la bonifica e la messa in sicurezza, propedeutico a qualunque successiva fase progettuale”.

Ma le buone notizie non finiscono qua: “A breve individueremo un team di professionisti qualificati per la predisposizione di uno studio di fattibilità per il recupero dell’immobile – aggiunge Piciocchi – Ci ritroveremo a breve insieme al Municipio e a tutte le Associazioni e cittadini interessati per un percorso di progettazione partecipata“. Secondo le prime stime il progetto di riqualificazione dell’ex Cinema Nazionale potrebbe cubare circa 5 milioni di euro.

Tra questi soggetti, spicca il Teatro dell’Ortica, che con il suo presidente Mirco Bonomi da anni sta facendo da catalizzatore delle varie realtà del territorio per arrivare alla rinascita di questa struttura, restituendola alla cittadinanza: “Un’ottima notizia per la quale ringraziamo il vicesindaco Piciocchi, che ha preso a cuore questa partita – spiega – Come Teatro dell’Ortica abbiamo attivato un percorso condiviso con le realtà della Val Bisagno, e non solo, per ricostruire questo spazio in modo da poter essere funzionale al quartiere stesso e ai cittadini. Negli incontri avuti in precedenza con il vicesindaco abbiamo portato materiale tecnico ricevuto da altri teatri sparsi per il paese e che hanno visto un percorso di riqualificazione simile. Esempi di rinascita che potrebbero ispirare anche il percorso del nostro Cinema Nazionale“.

Un esempio? “Beh sarà fondamentale capire come ripristinare il palcoscenico in modo da avere la più larga fruibilità possibile alle tantissime attività che ne hanno bisogno, non solo teatro, ma anche danza, musica, cinema, arte performativa – sottolinea Bonomi – e ci sono diverse soluzioni che potranno garantire funzionalità e sostenibilità. Poi il nostro suggerimento è quello di provare a mantenere qualche dettaglio ‘storico’, come le due gallerie, e pensare a realizzare degli spazi polifunzionali che possano funzionare da sale prova, spazi per laboratori e aree didattiche”. Insomma un centro culturale a tutti gli effetti “Che possa dare un tetto alle tante realtà di un territorio che ha fame di spazi“. Il prossimo appuntamento, quindi, sarà agli inizi di aprile: dopo la fase di sgombero e pulizia e di valutazioni tecniche, si potrà iniziare a sognare veramente.