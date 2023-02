Cimitero di Staglieno, il Comune avvia i rilievi per il progetto di scansione 3D

Genova. Rilievi con laser scanner cinematico per un totale di oltre 1700 foto panoramiche e oltre 100 scansioni su 4200 metri quadri di superficie con laser scanner statico.

Sono alcuni dei primi risultati ottenuti nell’ambito del progetto Cultural Heritage del Comune di Genova, che ha preso come prototipo di rilievo il Cimitero di Staglieno.

Il progetto di scansione 3D del Cimitero è seguito dall’Ufficio SIT-Sistemi informativi territoriali della Direzione Tecnologie Digitalizzazione e Smart City, di concerto con la Direzione Servizi Civici del Comune di Genova.

Il rilievo permetterà la ricostruzione digitale tridimensionale di aree e opere d’arte scelte ed elaborate in forma prototipale, con priorità alle opere di maggior interesse: l’operazione consentirà di registrare lo stato di conservazione e rendere fruibile online il Cimitero stesso.

«L’obiettivo del progetto – spiega l’assessore ai Servizi civici e Informatica Marta Brusoni – è aumentare l’accessibilità e la fruibilità del cimitero monumentale, su cui c’è molto interesse anche a livello internazionale. Come amministrazione siamo fortemente impegnati nella manutenzione del cimitero e siamo anche consapevoli delle enormi ricadute positive, in termini di fundraising per il restauro di specifiche tombe, che potrebbero derivare anche dalla diffusione e dalla conoscenza dell’enorme patrimonio culturale e monumentale all’interno del nostro principale cimitero cittadino».

Il progetto prevede una ricostruzione ad alta definizione, che permetterà anche la visita virtuale del sito. «Tra le proposte che stiamo valutando – evidenzia l’assessore Brusoni – anche una landing page dedicata immersiva in 3D in grado di valorizzare elementi monumentali, tra cui statue rilevate dal digital twin, e lo sviluppo di realtà aumentata fruibile sullo smartphone dei visitatori».