Chirurgia ambulatoriale, nuova deroga sugli standard. Ma in Regione scoppia la polemica

Genova. Via libera in Consiglio regionale al disegno di legge della giunta che posticipa i termini dei tempi per l’adeguamento accordati alle strutture di chirurgia ambulatoriale pubbliche e private già autorizzate e in esercizio, relativamente ai nuovi requisiti impiantistici, tecnologici e organizzativi che sono previsti dalla nuova classificazione definita. “Una deroga di buon senso che va incontro a necessità di strutture sanitarie sia pubbliche sia private per essere più efficienti con gli utenti”, commenta l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola.

La modifica della legge approvata oggi porta dunque all’unico termine del 31 dicembre 2023 la scadenza per la verifica di tutti i requisiti organizzativi, impiantistici, tecnologici, strutturali.

Ma sul provvedimento è scoppiata la polemica in aula. Nonostante gli accordi presi in commissione, l’assessore Gratarola ha espresso parere negativo all’apposizione della clausola valutativa, come indicava un emendamento presentato dal consigliere Fabio Tosi del Movimento 5 Stelle, e per questo motivo l’opposizione ha votato contro la dichiarazione d’urgenza, chiesta dalla giunta, che anticipa l’entrata in vigore della legge.

“Avevamo deciso, per senso di responsabilità come abbiamo sempre fatto nell’interesse dei cittadini, di accogliere favorevolmente la richiesta – commenta Tosi -. Però c’è un limite a tutto e oggi quel limite è stato superato: ieri in seconda commissione, era stato accolto dall’assessore Gratarola un mio emendamento per inserire nel Ddl in questione una clausola valutativa. Una clausola, peraltro, nell’interesse degli stessi uffici perché avrebbe permesso loro un iter lavorativo più snello. A dispetto della parola data, questa mattina in aula l’assessore si è allineato su posizioni opposte, colto nottetempo da Totite cronica, quella strana patologia che fa dire tutto e il contrario di tutto secondo i diktat della componente arancione di questa giunta. Chiederò i verbali della seconda commissione e li renderò pubblici. Come M5s abbiamo espresso voto contrario”.

“La maggioranza chiede la proroga d’urgenza della legge sugli standard organizzativi strutturali e tecnologici delle attività di chirurgia ambulatoriale, ma né in commissione né in consiglio l’assessore Gratarola riesce a dare informazioni chiare sull’utilità e gli effetti della norma e pretende che la minoranza l’approvi a scatola chiusa – attacca il capogruppo del Pd Luca Garibaldi -. Malgrado la minoranza abbia dato la massima disponibilità a intervenire sul tema anche in maniera rapida, visto che siamo consapevoli dei ritardi che le prestazioni chirurgiche stanno subendo, scopriamo dagli uffici di Alisa, l’ente che dovrebbe gestire la sanità ligure, che non risulta nessuna richiesta di proroga e alle nostra domanda sul motivo della proroga, la risposta in commissione dell’assessore alla sanità è stata che, telefonicamente, ha avuto richiesta genericamente da alcune aziende pubbliche, e senza saper spiegare nel dettaglio i motivi dell’urgenza”.

“Una mancata risposta che fa sorgere il sospetto che quanto previsto dalla norma non fosse veramente necessario – prosegue Garibaldi -. La proroga, infatti, determina che per 18 mesi vengano sospesi gli standard previsti a luglio 2022 per la chirurgia ambulatoriale, facendo sorge spontanea la domanda se quegli standard sono sovradimensionati o se per quei 18 mesi gli ambulatori continueranno ad operare con standard inadeguati per la Regione stessa”.

“Non entro nell’inutile e sterile schermaglia politica di oggi in Consiglio regionale, ma sulla necessità e sull’utilità del provvedimento approvato – replica Gratarola – Da un giro di interlocuzioni telefoniche che ho avuto ancora ieri per un ulteriore aggiornamento della situazione, anche strutture pubbliche importanti come il policlinico San Martino hanno una quota significativa di ambulatori che farebbe fatica ad adeguarsi se non avesse la proroga. È dunque una richiesta diffusa, che non va ad agevolare una tipologia sanitaria specifica sia essa pubblica o privata”.

“Il compito della politica – prosegue Gratarola – è recepire le domande del territorio e questo provvedimento si muove in questo senso. Il Sistema della chirurgia ambulatoriale ligure oggi è già sicuro, la legge lo andrà a migliorare ulteriormente e questa richiesta di proroga consentirà la realizzazione di quanto previsto sia per la parte organizzativa sia per quella strutturale che tecnologica. Il provvedimento dunque si rende necessario proprio perché rappresentanti del settore hanno segnalato un considerevole allungamento dei tempi necessari all’adeguamento a causa per lo più di difficoltà nel reperimento dei materiali per l’installazione degli impianti, dei ritardi nell’acquisizione delle apparecchiature e in generale della tecnologia necessaria per la limitata capacità produttiva e distributiva attuale da parte di molti fornitori”.