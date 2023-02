“Chiese in musica 2023”, il Comune raccoglie nuove adesioni per la rassegna

Genova. È pubblicato sul sito del Comune di Genova l’invito a presentare adesioni per la rassegna Chiese in musica 2023, l’iniziativa del Comune di Genova, in collaborazione con la Curia genovese, che dal 2017 anima alcune chiese genovesi con musica classica e contemporanea trasformandole in autentici auditorium.

Con la compilazione online di un semplice format, possono presentare la propria domanda cori, ensemble musicali, singoli concertisti, scuole musicali e altri soggetti collegati alla musica, specificando il genere musicale (gospel, barocco, gregoriano, musica per organo e altri generi), indicando i mesi di disponibilità a prendere parte alla rassegna.

“Visto il grande successo riscontrato per gli appuntamenti musicali durante le festività natalizie – spiega l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli – in accordo con la preziosa collaborazione della Curia genovese, diamo continuità annuale alla rassegna, coinvolgendo il maggior numero di artisti, cori e musicisti nelle nostre straordinarie chiese sparse nei nostri quartieri e quindi non solo nel centro città ma anche nelle delegazioni, come già avvenuto proprio per Natale”.

“Ancora una volta la collaborazione tra Comune e Curia genovese dà avvio alla grande opportunità per molti cori di vario genere di esprimere i loro talenti attraverso la musica, strumento che comunica e fa giungere sentimenti, valori importanti della vita – spiega Gianluigi Ganabano, maestro delle celebrazioni liturgiche dell’arcivescovo -. Pertanto, mi auguro che molti si iscrivano a Chiese in musica per valorizzare i singoli cori, ma anche apprezzare le Chiese della diocesi tesoro prezioso di arte e spiritualità”.

L’invito pubblico serve a ricercare nuovi enti, associazioni, corali che vogliano partecipare alla nuova edizione 2023 andando ad arricchire ulteriormente l’offerta presente con il proprio talento.