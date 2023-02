Chiavari, lavori in corso sulla spiaggetta del porto: ci saranno aree fitness e spazi verdi

Chiavari. Avanzano i lavori di ampliamento e sistemazione della spiaggetta del porto.

Il progetto prevede, per un importo complessivo pari a 430mila euro. nuove aree fitness e per il tempo libero, una rampa di collegamento con la passeggiata, spazi verdi e il potenziamento della rete di videosorveglianza e della pubblica illuminazione.

“Un parco urbano tra il fronte mare e il centro storico, con giochi e strutture sportive – spiega il sindaco Messuti – L’area verrà collegata alla passeggiata grazie ad una rampa all’altezza delle fontane, in modo da abbattere le barriere architettoniche, e ad un’ampia scala. Verranno piantati anche pini, tamerici e altre specie arboree”.

“Tra le dune e lo stabilimento balneare – prosegue il sindaco – sono in fase di realizzazione due aree, la prima destinata allo sport all’aperto, con l’installazione di diverse attrezzature, e l’altra adibita a zona relax. Spazi che andranno ad integrarsi con la Spiaggia per tutti, l’arenile comunale accessibile. In corso anche le operazioni per la realizzazione di nuovi percorsi in materiale eco-compatibile”.