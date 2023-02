Cgli, elette oggi dalle assemblee generali di Genova e Liguria le segreterie confederali

Genova. Sono state elette oggi dalle Assemblee Generali di Cgil Genova e Liguria le Segreterie confederali dell’area metropolitana e regionale. Per la Segreteria genovese sono stati eletti Aurelia Buzzo e Antonio Grifi, mentre per quella ligure Fabio Marante e MariaPia Scandolo.

La doppia elezione è avvenuta a seguito delle decisioni assunte nel gennaio scorso dai Congressi Cgil Genova e Liguria. Delegate e delegati hanno concretizzato quanto annunciato durante il percorso congressuale per una nuova modalità di lavoro che vede le due Segreterie, quella della Cgil Liguria e Camera del lavoro metropolitana di Genova, operare in modo complementare ed integrato attraverso l’unificazione delle deleghe. I cambiamenti del mercato del lavoro sempre più veloci, il proliferare di situazioni di crisi e l’incalzare delle nuove povertà impongono anche al sindacato un cambio di passo che metta a confronto sinergie e risorse in modo da essere maggiormente rispondente alle nuove necessità di lavoratori e pensionati.

“Abbiamo fortemente lavorato per arrivare a questa soluzione organizzativa – commentano Igor Magni e Maurizio Calà Segretari Generali di Cgil Genova e Liguria – le persone che rappresentiamo si aspettano dalla Cgil di essere tutelate non solo nelle questioni di carattere individuale, ma soprattutto in quelle collettive che non attengono solo alla condizione di lavoratore o pensionato, ma che riguardano la sfera dei diritti. La nostra scelta è stata quella di organizzarci al meglio per non disperdere alcuna energia che ci possa portare a questo risultato”

Aurelia Buzzo, classe 1965, ha una figlia; subito dopo il diploma entra nel mondo del lavoro e nel 2000 entra in Bofrost come impiegata. Eletta delegata sindacale per la Filcams Cgil nel 2005, un anno dopo viene eletta in Segreteria Provinciale Filcams con delega alla formazione sindacale e continua. Il distacco sindacale arriva nel 2009 per seguire a livello provinciale il settore del turismo e della ristorazione dell’area metropolitana. Ai Congressi successivi, 2010 e 2016, viene confermata Segretaria provinciale prima e in Segreteria regionale Filcams dopo, prendendo la delega alla Grande Distribuzione e Società Partecipate. A livello nazionale partecipa alle trattative nazionali di rinnovo contrattuale. Continua ad occuparsi della formazione sindacale, è componente del Direttivo Confederale provinciale e successivamente di quello regionale; riveste vari ruoli all’interno degli Enti Bilaterali di settore, fino a quello di vice Presidente dell’Ente Bilaterale del Commercio. All’inizio del 2020 passa alla Filt Genova con ruolo di funzionaria organizzativa. Dopo circa un anno, a marzo 2021, viene eletta in Segreteria della Camera del Lavoro con delega alle Società Partecipate degli Enti Locali, alle relazioni con il Comune di Genova e Città Metropolitana, ai trasporti, all’edilizia, PNRR e Grandi Opere Città Metropolitana.

Antonio Grifi nato a Genova nel 1962 ha due figlie; diplomato all’Istituto Nautico di Genova, nel 1985 si imbarca in qualità di ufficiale di macchina. Dall’87 al 1991 entra alle dipendenze di un’azienda con la qualifica di tecnico addetto agli apparati ponte. Dal 1992 al 1996 è dipendente del Patronato Acli e successivamente, sino al 2004 dell’Inca Cgil. Nello stesso anno entra nella Filcem dove gli viene affidato il settore della gomma plastica e chimica. Antonio Grifi viene eletto segretario della Filcem genovese nell’ottobre 2009. Per 9 anni alla guida dei chimici come Segretario Generale dei chimici e Coordinatore regionale, entra in confederazione presso la Camera del Lavoro di Genova dove per due anni svolge l’attività di funzionario per entrare in Segreteria della Cgil di Genova nell’aprile del 2021 dove gli viene affidata la responsabilità di Segretario organizzativo.

Fabio Marante, lauree in scienze politiche, filosofia e teologia. Nel 2005 ha iniziato l’attività nella Filt Cgil all’ufficio vertenze legale e con responsabilità su marittimi partecipando alle riunioni nazionali ed europee. Ha partecipato alla costituzione del fondo pensione della logistica Previlog ricoprendo il ruolo di vicepresidente e consigliere. Successivamente guida la Fillea genovese e ligure dal 2014 al 2019 partecipando alla delegazione trattante nazionale ai rinnovi dei contratti di categoria delle costruzioni. Si è impegnato inoltre nella stipula di intese per il lavoro negli appalti e per la qualità dell’occupazione nelle opere. Eletto in segreteria regionale della Cgil nel 2019 con la delega all’organizzazione, artigianato, sicurezza, previdenza è entrato nel consiglio di amministrazione del patronato Inca nazionale. Ha proseguito l’attività per la sottoscrizione di accordi a livello regionale sulla sicurezza del lavoro e per il lavoro negli appalti.

Maria Pia Scandolo classe 1963, dopo il diploma entra a lavorare in Poste Italiane e da subito si iscrive alla categoria delle comunicazioni Cgil, la Filpt. Alle prime elezioni per la rappresentanza sindacale unitaria che viene effettuata in Poste, viene eletta delegata e sempre continuando a lavorare entra nella Segreteria della nuova categoria delle telecomunicazioni, laSlc, con una delega in materia della tutela dei diritti. Nel corso degli anni le vengono affidate molte responsabilità tra le quali il coordinamento regionale poste per Cgil. A ottobre 2007 viene eletta Segretaria Generale Slc Cgil Genova, incarico che le viene rinnovato nel 2010 e che mantiene sino al marzo 2012: in questo ruolo si occupa di tante vertenze soprattutto di quelle legate a Poste, editoria e Teatro Carlo Felice. Nel dicembre 2012 viene eletta Segretaria Confederale Camera del Lavoro con la delega alle politiche sociali sanitarie, dei servizi sul territorio e dell’organizzazione. Entra in Segreteria regionale nel febbraio nel 2021.