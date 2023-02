Certosa, l’antica fornace scoperta durante gli scavi per la metro sarà un’attrazione nella futura stazione

Genova. Una settimana dopo la notizia del ritrovamento di una fornace di epoca romana (300 d.c.) sottoterra, nel corso degli scavi per la realizzazione della nuova fermata della metropolitana in via Canepari, il sindaco Marco Bucci rassicura i cittadini di Certosa che auspicano che il reperto non venga strappato al quartiere ma anzi possa essere valorizzato.

“Io penso che sicuramente dovremo trovare il modo di rendere la fornace un qualcosa di visibile a tutti gli utenti della metropolitana – ha detto il sindaco a margine di una conferenza stampa, a chi gli chiedeva cosa pensasse delle proposte avanzate dai cittadini – dovremmo valutare ora in che modo esporre la fornace in modo da valorizzarla e tutelarla, dovremmo confrontarci con la sovrintendenza che, al momento, non ha minimamente parlato dell’ipotesi di spostare i reperti”.

Il manufatto è comparso alcuni metri sotto il livello della strada in un terrapieno tra il parcheggio ex Fillea in via Piombelli e la futura linea di metropolitana e treni: ricordiamo che qui si sta procedendo anche con i lavori di potenziamento del nodo ferroviario genovese.

Con i cantieri in atto sulla zona ci saranno anche circa 200 milioni di fondi dedicati per compensazioni e, se fosse necessario, alcune risorse per realizzare un polo culturale attorno all’antica fornace potrebbero essere trovate in quel plafond. Sull’uso dei fondi si è aperto recentemente un gruppo di lavoro collettivo e pubblico del municipio Valpolcevera a cui sono stati chiamati a partecipare direttamente i cittadini.

Il reperto archeologico riguarda un piano di lavoro da cucina, insieme alle fondamenta di una casa. E’ il segno che già nel 300 d.c. questa zona era abitata da una popolazione stanziale. “Si tratta di un elemento di interesse che avrà il suo rilievo – continua Bucci – d’altronde ci sono altre situazioni simili in città, dall’area archeologica allestita nella stazione della metropolitana a Brignole fino a quella all’interno dei giardini Luzzati“.

Al momento il cronoprogramma dei cantieri della metropolitana tra Brin e Canepari ha subito alcuni rallentamenti a causa della fornace ma nel complesso, dicono dal Comune, dovrebbe essere rispettato. La stazione dovrà essere pronta nel 2024 e insieme sarà completata anche la messa in sicurezza di Rio Maltempo con 20 milioni finanziati dal ministero. Dopodiché inizieranno i lavori per l’estensione del percorso della metro fino in piazza Pallavicini, a Rivarolo.