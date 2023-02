Case popolari, con lo stop al Superbonus saltano i lavori su 4.500 alloggi a Genova

Genova. Lo stop al Superbonus 110% arrivato dal governo Meloni rischia di stroncare gli interventi di riqualificazione energetica su circa 4.500 alloggi gestiti da Arte Genova. È la stima che arriva dall’amministratore unico Paolo Gallo a margine del convegno Rigenerazione urbana: oltre il passato la nuova Liguria organizzato dalla Regione Liguria al Palazzo della Borsa.

I primi interventi erano partiti negli scorsi mesi a Begato e sulle alture di Rivarolo, per un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro. “Contavamo di incrementare questa mole di lavori con ulteriori 30 milioni di investimento – spiega Gallo -. Il decreto legge del 16 febbraio ci ha ovviamente bloccato. Siamo frastornati, ma in queste situazioni bisogna trovare un piano B. Attendiamo le indicazioni del Governo”.

Sono circa 6mila gli alloggi popolari a Genova e provincia gestiti direttamente da Arte Genova. “Col Superbonus di poter ristrutturare edifici per un complesso di 5-6mila alloggi. Con una semplificazione della procedura nel suo complesso – entra nei dettagli Gallo – avremmo avuto la possibilità di firmare contratti per circa 150 milioni di ulteriori lavori. L’auspicio era quello di ottenere una proroga rispetto alla scadenza stringente del 31 dicembre 2023 con uno step al 30 giugno 2023 in cui dovevi dimostrare di aver raggiunto il 60% dei lavori. Il procedimento amministrativo si è concluso, in alcuni casi non abbiamo potuto firmare i contratti proprio per i noti problemi di cessione del credito. Oggi ragioniamo di 800-1.000 alloggi per la prima parte e ulteriori 500-600 alloggi per la seconda parte. I primi 40 milioni sono in salvo e contiamo di recuperare anche gli ulteriori 30 milioni”.

In ogni caso “vediamo il bicchiere mezzo pieno – prova a sorridere l’amministratore unico di Arte Genova -. Il deficit di manutenzione sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica è un dato inequivocabile su cui stavamo lavorando bene con le imprese con la forma del partenariato pubblico privato. Questo è un incidente di percorso, confidiamo che si possa riprendere”.

“Siamo preoccupati – conferma l’assessore all’Urbanistica della Regione, Marco Scajola -. Ho letto che il Governo sta rivedendo le sue posizioni, come Regioni siamo pronti a collaborare per trovare una soluzione che non sia tranchant perché rischia di mettere in difficoltà solo in Liguria 6mila posti di lavoro e soprattutto rischia di bloccare il sistema dell’efficientamento energetico che, per le case popolari qui a Genova, rischia di bloccare oltre 100 milioni di investimenti”.

Negli incontri con l’Associazione delle banche, Cdp, Sace e le varie categorie del mondo dell’edilizia in programma oggi a Roma saranno probabilmente messe sul tavolo due strade, la cartolarizzazione o le compensazioni tramite i modelli F24 presentati in banca. La prima, al momento, sembra più complicata della seconda.

“È un tema che nelle prossime settimane bisognerà affrontare per riuscire a sbloccare i crediti alle imprese”, ha commentato a margine del convegno il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi. Si è creata “una situazione imbarazzante a liv nazionale in cui lo Stato non sa quanti crediti girano in paese. Non c’è la volontà di far fallire imprese ma la volontà creare un riordino” e la “necessità di rimettere in ordine la macchina”.

“Sono preoccupato e credo siano preoccupati soprattutto gli operatori – aggiunge il presidente ligure Giovanni Toti -. Spero che oggi al tavolo a Palazzo Chigi si trovino soluzioni transitorie che consentano di non appesantire oltre misura i conti pubblici ma al tempo stesso di garantire alle imprese la possibilità di uscire da questo tunnel senza danni. Che il Superbonus fosse qualcosa di molto oneroso per la finanza pubblica è chiaro a tutti, che sia qualcosa su cui bisogna mettere mano credo sia altrettanto chiaro a tutti e certamente lo è a me che non ho mai fatto del populismo la mia cifra politica – ha continuato -. Credo però che si debba intervenire con attenzione e con grande sensibilità nei confronti di chi oggi è esposto evitando di mandare in cortocircuito un sistema di cui il Paese ha bisogno. L’edilizia oggi è uno dei motori della crescita e anche del Pnrr. Inceppare questa macchina è molto rischioso, penso che il Governo lo abbia ben chiaro”.