Carlo Felice, Rossetti (Pd): “Ente messo in difficoltà da chi lo governa, poca chiarezza sull’assegnazione degli incarichi”

Genova. “Non entro nel merito dell’indagine della Corte dei conti, ma è evidente che la poca chiarezza nell’assegnazione degli incarichi di consulenza per il Premio Paganini e per progetti internazionali, sta rovinando l’immagine del Carlo Felice. L’istituzione simbolo per tutti i genovesi, oggi è messa in difficoltà da chi lo governa a causa di scelte che rischiano di portare allo scioglimento del consiglio d’indirizzo e al commissariamento dell’ente”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti in merito al rischio commissariamento del Carlo Felice, che presenterà un’interrogazione in consiglio.

“Come consigliere regionale – aggiunge – già a dicembre avevo chiesto a Toti di farsi carico della situazione, visti i cospicui fondi che la Regione dà ogni anno all’ente, un milione e 300mila euro di contributo ordinario più un milione di contributo straordinario. Purtroppo però l’alleanza con Bucci gli impedisce di valutare la situazione con lucidità e di intervenire”.

“Chiederò in aula un approfondimento sulla questione per avere le risposte che non sono arrivate dalla Regione e chiederò la convocazione di una commissione sul tema”, conclude.