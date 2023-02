Carico di olive rovesciato blocca la A10, asfalto da rifare: cantieri al via stanotte, ancora lunghe code

Genova. Asfalto da rifare su tre corsie sull’autostrada A10 nel tratto tra Varazze e il bivio A10/A26 dove questa mattina intorno alle 9 un tir si è ribaltato all’altezza del km 15,2 spargendo a terra l’intero carico di bidoni di olive. La notizia della necessità dell’intervento di ripristino arriva da Aspi che farà partire i lavori questa notte.

L’obbiettivo è quello di consentire il transito su due corsie già domattina, sabato, e di ultimare la riasfaltatura entro la settimana, sempre che le condizioni meteo lo consentano. Non si tratta di un intervento semplice. L’asfalto, ricoperto da un tappeto di frutti, del tutto viscido, andrà prima bonificato, scarificato e poi rifatto interamente.

Alle 17 di oggi le code tra Varazze e Pra’ erano ancora di oltre 10 chilometri e in aumento, in direzione Genova. Il traffico scorre al momento su una sola corsia. Per i soli mezzi leggeri diretti verso Genova si consiglia di uscire ad Varazze, percorrere SS1 Aurelia e rientrare in autostrada a Genova Pra’. Per i mezzi pesanti diretti a Genova si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e A21 Torino-Piacenza. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Sullo stesso tratto autostradale sono attivi dal 9 gennaio anche alcuni cantieri di manutenzione da parte di Autostrade per l’Italia, cantieri che impongono uno scambio di carreggiata e il doppio senso di marcia e che quotidianamente creano code tra Arenzano e il bivio A10/A26.

Ma la situazione che si è verificata con il carico di olive disperso si sta rivelando da incubo e sta portando a ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria, sulla strada Aurelia.

(immagini da Facebook Antonio Signorile)