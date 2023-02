Carenza di ostetriche in Liguria, Candia (Lista Sansa): “Si affronti il problema nel piano sociosanitario”

Genova. “Le donne in gravidanza in Liguria da tempo stanno vivendo un duplice problema: la carenza delle ostetriche necessarie a offrire un servizio ottimale e le restrizioni Covid (le ultime rimaste) che impediscono la presenza fissa di una persona scelta dalla madre per il travaglio, il parto e il decorso ospedaliero prima delle dimissioni. Nel nuovo piano sociosanitario di cui si discute da tempo a mezzo stampa, senza aver ancora visto un documento ufficiale, vorremmo che si affrontassero anche questi due temi, non solo le chiusure dei punti nascita”.

Così la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, che sui due temi ha presentato due interrogazioni durante la seduta di Consiglio di stamane.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola, in relazione alla Asl3, ha spiegato che la dotazione organica di ostetriche, che consiste in 54 unità, di cui 17 a tempo determinato e 37 a tempo indeterminato, a cui a breve si aggiungeranno altre due unità, è congrua alle attività assistenziali. L’assessore ha poi illustrato nel dettaglio le procedure concorsuali a suo tempo attivate da Asl3.

“Per quanto riguarda le ostetriche l’assessore Gratarola ha risposto citando i dati della Asl 3 relativi alle recenti, e prossime, assunzioni di personale – spiega Candia -. Per avere un bilancio complessivo sarebbe però utile sapere anche quante ostetriche sono andate o stanno per andare in pensione, in modo da capire qual è il trend per il raggiungimento del personale necessario”. “Inoltre – sottolinea la consigliera regionale – è importantissimo affrontare il discorso dei consultori, tema su cui avevamo già presentato un’interrogazione per i contratti a termine delle ostetriche che vi operavano”.

Nell’interrogazione sulla presenza di una persona fissa, scelta dalla madre, per le fasi del travaglio e del parto e di tutto il decorso ospedaliero prima delle dimissioni, la consigliera Candia ha chiesto alla giunta di impegnarsi per emanare delle linee guida a tutti gli ospedali della Liguria. “L’assessore ci ha risposto dicendo che sono state adottate le linee di indirizzo dell’Oms per garantire sempre l’assistenza del caregiver indicato dalla donna partoriente – spiega Selena Candia -. Il problema è che oggi ogni ospedale ha un suo regolamento diverso, e a seconda di dove venga svolto il parto il tempo a disposizione per il, o la, caregiver può passare da 45 minuti a 10 ore”. “Inoltre – conclude Candia – sarebbe necessario modificare il regolamento degli ospedali per le partorienti positive al Covid, in modo da permettere anche a loro di avere una persona affianco in un momento così delicato della vita”.