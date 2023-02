Caos autostrade, Sansa presenta un esposto: “Invito tutti i cittadini a fare lo stesso”

Genova. Nuova iniziativa di Ferruccio Sansa contro Autostrade: il consigliere regionale, già protagonista di una class action (per ora naufragata) contro Aspi, annuncia un esposto in Procura per denunciare la mancata comunicazione sui pannelli luminosi delle chiusure notturne dei tratti interessati dai cantieri.

L’episodio ha visto coinvolto personalmente Sansa venerdì sera: “L’autostrada a Pra’ è chiusa in direzione levante e sui pannelli non è scritto niente – aveva raccontato in tempo reale su Facebook -. Centinaia di auto entrano per andare a Genova, ma sono costrette ad andare dalla parte opposta perdendo un’ora di tempo. Alcuni, come me, hanno un motivo di urgenza. Ma chi se ne frega degli automobilisti e dei cittadini.

“Molto spesso ci hanno segnalato che Autostrade chiude tratti di notte senza comunicarlo sui pannelli – spiega oggi Sansa -. Noi presenteremo un esposto per denunciare un caso particolare: invitiamo tutti i liguri a fare lo stesso, forniremo il nostro esposto in modo che possano adattarlo alle circostanze e andare a denunciare ogni volta alle autorità. Non si paga nulla, basta andare dai carabinieri o dalla polizia. Si chiede alla Procura se è ipotizzabile l’interruzione di pubblico servizio“. E promette: “Autostrade non la lasceremo dormire sonni tranquilli”.

Intanto oggi, sullo stesso tema, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Ferruccio Sansa e sottoscritto da tutti i gruppi che impegna la giunta ad attivarsi “affinché la società Autostrade per l’Italia comunichi tempestivamente negli spazi dedicati e in ogni sede opportuna le interruzioni e le chiusure dei tratti autostradali” e “ad adottare, anche tramite un tavolo della Prefettura, tutte le azioni idonee per verificare che vengano rispettate queste prescrizioni da parte della società”.