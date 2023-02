Cane ‘rubato’ a Bologna, padrona lo cerca anche in Liguria: “Ricompensa di 3mila euro”

Genova. “Venere è stata rubata e passata a terze persone, può essere in zona e in un luogo insospettabile anche vicino a voi. Se avete informazioni contattatemi garantisco anonimato

Dato che chi dovrebbe investigare rimane indifferente, vi chiedo di diffondere il post di Venere per aiutarmi a trovare chi la sta trattenendo”.

Questo il messaggio disperato ricevuto da Genova24 da una cittadina bolognese rimasta vittima a dicembre del furto della sua amata cagnolina Venere. “Il caso di Venere può capitare 1 volta su 1.000.000 . Scambiata per uno dei cani che i proprietari lasciano liberi di vagare in campagna.

Venere stava casualmente vicino a casa (con guinzaglio) quando è passata la persona immonda che ha deciso di portarla via”.

Secondo la padrona oggi Venere potrebbe essere ovunque, e quindi la sta cercando in tutte le regioni italiane, Liguria compresa: la ricompensa per il suo ritrovamento è di 3mila euro. E’ stata anche aperta una pagina facebook dedicata, con tutte le informazioni del caso: ECCO IL LINK