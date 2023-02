Cane precipita da 30 metri di altezza e si spezza la schiena: l’incidente a Sampierdarena

Genova. Un cane è precipitato da 30 metri di altezza cadendo da un balcone nei pressi del Matitone, a Sampierdarena. È successo ieri, 16 febbraio, nel pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con un’ambulanza della Croce Gialla Veterinaria. All’arrivo dei militi la bestiola era ancora viva.

Per le gravi ferite riportate è stato trasferito in un primo momento alla clinica veterinaria della Foce, e successivamente in quella di Arenzano.

A causa delle condizioni, fin da subito disperate, dovute alla frattura della colonna vertebrale, la proprietaria del cane ha deciso di sopprimerlo, ricorrendo all’eutanasia avvenuta in tarda sera, intorno alle 23.

Da chiarire ancora le dinamiche dell’incidente, ma sembrerebbe che il cane stesse ricorrendo una pallina