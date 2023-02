Millesimo. Grave incidente oggi sull’autostrada A6, nel tratto tra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Secondo quanto appreso, intorno alle 13.45, un camion è precipitato dal viadotto autostradale, compiendo un volo di diversi metri e finendo la sua corsa nell’area sottostante, nel territorio comunale di Roccavignale, a circa 200 metri dal lago Dolmen.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto delle squadre dei vigili del fuoco, dei militi della pubblica assistenza e dell’automedica del 118: i pompieri sono riusciti ad estrarre il conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Considerate le gravi condizioni dell’uomo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per l’immediato trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso.

L’autista, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato quindi intubato e trasportato presso il nosocomio pietrese. A seguito dell’uscita di strada e della caduta ha riportato diversi traumi.

Stando alle prime informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo dell’autoarticolato, sfondando le protezioni e il guardrail del tratto autostradale. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Restano da appurare le cause, se un malore, un problema tecnico (lo scoppio di una gomma) o un errore alla guida: sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente.

Camion finisce giù da un viadotto sulla A6

A seguito del sinistro e dei soccorsi il tratto di A6 è stato chiuso al traffico in direzione Savona.