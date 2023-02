Camion perde carico di olive in A10, caos viabilità: oltre 10 chilometri di code

Aggiornamento ore 11,00 – Sulla A10 Genova-Savona, tra Varazze ed il bivio per la A26 Genova-Gravellona Toce verso Genova, ci sono 10 km di coda in aumento. Al momento si viaggia su una sola corsia: per i soli mezzi leggeri diretti verso Genova Autostrade per l’Italia consiglia di “uscire ad Varazze, percorrere SS1 Aurelia e rientrare in autostrada a Genova Pra’. Per i mezzi pesanti diretti a Genova si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e A21 Torino-Piacenza. Traffico su una corsia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso”.

Aggiornamento ore 9,30 – Continua l’odissea per chi viaggia in A10: tra Varazze il bivio con l’A26 sono segnalati almeno 8 chilometri di code verso Genova.

Genova. Nuova mattinata da incubo per le autostrade genovesi: poco dopo le 8 di questa mattina, infatti, un camion che trasportava olive ha perso il suo carico tra le strette curve della A10 poco dopo Arenzano in direzione di Genova.

Immediate le ripercussioni per il traffico, con il blocco della circolazione in direzione del capoluogo ligure. Lunghe code si stanno formando all’altezza di Arenzano.

Per chi viaggia verso Genova al momento è consigliata la viabilità ordinaria, anche se il traffico in uscita dall’autostrada sta iniziando a creare i primi disagi.

Notizia in aggiornamento