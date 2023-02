Calderina malfunzionante: tre adulti e due bambini all’ospedale

Genova. Intervento congiunto di 118 e vigili del fuoco, ieri sera attorno alle 22, in via Canepari a Certosa.

Il malfunzionamento di una calderina, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco difettosa già all’origine, ha provocato l’intossicazione da monossido di carbonio di cinque persone: tre adulti e due bambini.

Per fortuna i soccorsi sono arrivati in tempo per evitare il peggio e il gruppo non è in pericolo di vita. Gli adulti sono stati trasportati al San Martino, i bambini al Gaslini. Per precauzione è stato fatto un passaggio in camera iperbarica.