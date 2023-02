Calcio, Serie D: l’ex doriano Luca Rizzo riparte dal Ligorna

Genova. Il Ligorna 1922, squadra iscritta al campionato interregionale calcistico di Serie D, tessera tra le proprie fila il centrocampista Luca Rizzo.

Rizzo, calciatore genovese classe 1992, cresciuto nel vivaio della Sampdoria, ha sempre giocato in squadre professionistiche. Avendo vestito a inizio carriera le maglie di Sampdoria, Bologna e Spal (61 presenze e 2 gol in Serie A), periodo nel quale venne anche convocato nell’Italia U-21.

Successivamente ha quindi militato – tra Serie B e Serie C – nel Foggia, nel Modena, nel Livorno, Carpi e, ultima, Pro Vercelli.

Un colpo dunque significativo per il Ligorna, attualmente terzo in classifica nel girone “A” (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e parte della Lombardia), in piena corsa per un piazzamento finale nei Playoff.