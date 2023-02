Busalla. È stato spento dopo un’intera notte di lavoro il grosso incendio divampato ieri sera (mercoledì) nella zona industriale di Sarissola, frazione di Busalla, dove sorgono diversi capannoni. A prendere fuoco era stato quello di una ditta edile vicino a un’azienda che tratta materie plastiche.

L’ultima delle quattro squadre di vigili del fuoco giunte sul posto, di cui una proveniente da Novi Ligure, è rientrata intorno alle sei del mattino. In tutto oltre 30 unità impegnate, tra cui diverse autobotti per la riserve idrica, giunte anche da Savona.

Le operazioni andranno avanti ancora per tutta la giornata col raffreddamento del materiale bruciato e la bonifica dei luoghi interessati dal rogo. Il capannone risulta completamente distrutto. Al momento si indaga sulle possibili cause.

Sul posto anche ambulanze da Busalla e Casella con l’automedica del 118 pronte a soccorrere eventuali intossicati o ustionati, ma per fortuna il capannone era vuoto e non si registra alcun ferito. Vista la relativa lontananza dalle abitazioni, non è stato necessario evacuare gli abitanti del paese. A rendersi conto della situazione nelle vicinanze dell’incendio anche il sindaco di Busalla, Loris Maieron.

Quasi un anno fa, l’8 febbraio 2022, un episodio analogo aveva interessato la stessa zona: un capannone andato a fuoco nella notte, per fortuna senza altre conseguenze.