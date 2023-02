Brescia è di un altro livello, niente da fare per il Bogliasco

Brescia. Tutto come da pronostico alla piscina di Mompiano tra Brescia e Netafim Bogliasco 1951 nel 16° turno di Serie A1 maschile.

I lombardi, vicecapolisti e vicecampioni d’Italia in carica, si impongono 23-8 sui ragazzi allenati da Daniele Magalotti al termine di una sfida il cui esito non è mai stato in discussione, riducendo la gara a poco più di un allenamento in vista dei futuri impegni che attendono le due compagini.

Uniche note di rilievo per i bogliaschini la tripletta di Radojevic, la doppietta di Brambilla e le reti singole di Guidaldi, Puccio e Canepa.

“Dopo una gara così c’è davvero poco da dire – commenta a bocce ferme il tecnico Magalotti -. Noi abbiamo i nostri limiti mentre loro sono una corazzata e in vasca oggi si sono viste entrambe le cose. Speravamo di incontrarli in un momento di carico visto che mercoledì avranno le coppe. Invece hanno giocato a tutta, mostrando una forma fisica e mentale spettacolare. Lodo comunque l’impegno dei miei ragazzi, che hanno sempre cercato di fare la cosa migliore in ogni azione. Queste ovviamente non sono le nostre partite ma ripartiamo dalle cose buone che abbiamo fatto”.

Il tabellino:

AN Brescia – Netafim Bogliasco 23-8

(Parziali: 6-2, 5-1, 8-3, 4-2)

AN Brescia: P. Tesanovic, V. Dolce 1, C. Presciutti, T. Gianazza 2, D. Lazic 2, B. Vapenski 5, V. Renzuto Iodice 2, K. Kharkov 2, J. Alesiani 1, S. Luongo 3, E. Di Somma 3, N. Gitto 2, T. Baggi Necchi. All. Bovo.

Netafim Bogliasco: E. Prian, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti, F. Gavazzi, J. Blanchard, G. Guidaldi 1, N. Mudrazija, F. Brambilla Di Civesio 2, G. Boero 1, F. Radojevic 3, D. Puccio, A. Canepa 1, A. Di Donna. All. Magalotti.

Arbitri: Guarracino e Alfi.

Note. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Brescia 7/11 + un rigore e Bogliasco 4/8 + un rigore.