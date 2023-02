Bogliasco a secco, il Telimar passa alla Vassallo

Bogliasco. Il Telimar Palermo espugna la Vassallo battendo 15-5 a domicilio il Netafim Bogliasco nel 17° turno di Serie A1.

Vittoria ampia quella dei siciliani, quarta forza del torneo, ma non così netta come si potrebbe intuire. Il Bogliasco infatti gioca una buona gara, parte bene, andando per due volte in vantaggio con Guidaldi e Boero, ma poi spreca troppo e permette agli avversari di superarlo e prendere il largo. Alcune disattenzioni difensive costano il 5-2 palermitano al suono della prima sirena. I liguri sembrano comunque in grado di rientrare in gara, ricucendo buona parte dello strappo grazie all’uno-due firmato da Puccio e Blanchard a metà del secondo tempo. Ancora una volta però la scarsa lucidità biancazzurra e qualche sbavatura evitabile vengono punite dal cinismo ospite.

A complicare ulteriormente il tutto arrivano poi anche alcune decisioni della coppia arbitrale discutibili e poco comprensibili che hanno come unica conseguenza concreta quella di accedere gli animi di una partita fino ad allora assolutamente corretta e leale e che non degenera soltanto grazie all’intelligenza dei giocatori. L’esito della sfida è ad ogni modo ormai deciso e l’ultima gioia per Bogliasco è rappresentata dal bel gol messo a referto da Brambilla al termine di una splendida azione corale.

“Oggi ho rivisto un Bogliasco combattivo – commenta a fine gara Daniele Magalotti – con la voglia di non farsi mettere i piedi in testa da un avversario più quotato. Abbiamo iniziato bene poi però abbiamo pagato dazio agli errori. Finalmente però abbiamo ritrovato la voglia di fare le cose per bene, aspetto che si mancava da un po’ di tempo. Sarà importante andare sabato a Bologna con questo spirito per provare a fare punti e riaccendere le nostre speranze. Dobbiamo recuperare qualche giocatore che si fa prendere dalla voglia di lasciare il proprio nome sul tabellino. La nostra soddisfazione non dev’essere però quella personale ma quella collettiva”.

Il tabellino:

NETAFIM BOGLIASCO 1951 – TELIMAR 5-15

(Parziali: 2-5 2-3 1-3 0-4)

NETAFIM BOGLIASCO 1951: E. Prian, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti, F. Gavazzi, J. Blanchard 1, G. Guidaldi 1, N. Mudrazija, F. Brambilla Di Civesio 1, G. Boero 1, F. Radojevic, D. Puccio 1, A. Canepa, A. Di Donna. All. Magalotti

TELIMAR: E. Jurisic, M. Del Basso 2, A. Vitale, F. Di Patti, J. Hooper 3, A. Giliberti, A. Pericas Eixarch 3, F. Lo Cascio 2, D. Occhione 1, R. Lo Dico, M. Irving 4, D. Washburn. All. Baldineti

Arbitri: L. Bianco e Ercoli

Note. Usciti per limite di falli Occhione (T) nel terzo tempo e Hooper (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 3/11 + 2 rigori e Telimar 4/12 + un rigore. Hooper (T) fallisce un rigore (esecuzione non regolamentare) nel secondo tempo. Jurisic (T) para un rigore di Radojevic nel terzo tempo. Jurisic (T) para un rigore a Mudrazija nel quarto tempo. Espulsi per reciproche scorrettezze Brambilla (B) e Vitale (T) nel terzo tempo.