Blanca, proseguono le riprese a Genova. La serie si vedrà in tv in autunno

Genova. “Le riprese stanno andando benissimo, compatibilmente col freddo. La settimana scorsa è stata impegnativa ma oggi è una splendida giornata. Sono previsti altri bagni nella fontana di De Ferrari e chissà che non mi ci butti anche io” confida l’attore Enzo Paci a margine dell’evento Una vita da Social organizzato in piazza De Ferrari dalla polizia di Stato.

Proseguono infatti, proprio in questi giorni, le riprese della seconda stagione Blanca, girata in parte anche nel capoluogo ligure. Per quanto riguarda la data di messa in onda, l’attore non si sbilancia troppo ma rileva: “Molto probabilmente vedremo Blanca in tv in autunno, stesso periodo in cui uscì la prima stagione”.

Nella serie il commissario Martusciello è diventato così Bacigalupo e ha il volto e la voce dell’attore e comico genovese Enzo Paci.

A breve Maria Chiara Giannetta − che veste i panni della poliziotta ipovedente esperta di decodificazione − e gli altri protagonisti si potranno ammirare in azione di nuovo nel centro di Genova. Qualche giorno fa l’attrice aveva sorpreso tutti con un tuffo nella fontana per esigenze di copione.

E pensare che il libro originale di Patrizia Rinaldi ambientava le vicende di Blanca a Napoli, città dov’è nata e lavora la scrittrice. Invece la produzione della serie tv, che ha avuto tanto successo, si era orientata verso Genova perché scenario meno inflazionato e poco esplorato all’epoca.