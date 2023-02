Blanca 2, riprese “estreme”: Maria Chiara Giannetta fa il bagno nella fontana a De Ferrari

Genova. A volte lavorare nel mondo dello spettacolo non è favoloso come potrebbe sembrare da fuori. Lo sa bene Maria Chiara Giannetta, la protagonista della fiction Rai Blanca, avvistata questa mattina mentre faceva letteralmente il bagno nella fontana di piazza De Ferrari con addosso l’inconfondibile giaccone multicolor di scena.

Le foto che pubblichiamo sono state scattate da Paola Popa e condivise sul gruppo Facebook I love Genova dove hanno suscitato lo stupore del pubblico. La produzione ha scelto infatti una giornata particolarmente fredda, con vento gelido e temperature di poco superiori allo zero, per far bagnare l’intrepida Giannetta nei panni dell’aspirante detective Blanca Ferrando.

Resta da capire come tutto ciò si possa inserire nella trama della serie televisiva: la seconda stagione, dopo il successo dell’esordio, andrà in onda tra il 2023 e il 2024.

Negli ultimi giorni sono state diverse le location scelte dai produttori, assistiti dal personale di Genova Liguria Film Commission: prima Camogli, poi il centro, quindi Marassi e San Fruttuoso. E saranno molti altri i luoghi della città a fare da sfondo alla fiction realizzata da Rai e Lux Vide.

Maria Chiara Giannetta, 31enne originaria di Foggia, si è avvalsa dell’aiuto di cinque tutor non vedenti che l’hanno aiutata a interpretare il suo personaggio e ad immedesimarsi nella vita di una persona priva della vista.