Blanca 2, le riprese si spostano fuori dal centro di Genova: ecco le strade coinvolte

Genova. Continuano le riprese di Blanca 2, la fiction Rai con Maria Chiara Giannetta ambientata a Genova e in Liguria. Dopo i ciak di ieri sera tra piazza Fontane Marose e via XXV Aprile e quelli degli scorsi giorni a Camogli, le troupe si sposteranno oggi in altre zone del capoluogo.

Oggi in particolare, come si evince dalle ordinanze di mobilità pubblicate dal Comune, le scene saranno girate in Bassa Valbisagno: da ieri sera e fino alle 18.00 di sabato 4 febbraio è in vigore il divieto di sosta in piazzale Marassi e in via Clavarezza (facile immaginare che l’episodio possa riguardare lo stadio Ferraris) e fino alle 16.00 è interdetto il transito in corso Galilei (la continuazione di corso Galliera dopo il ponte Castelfidardo).

Inoltre, fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta in corso Galliera (dal ponte Castelfidardo a via della Fenice), via della Fenice, piazza Manzoni (nella parte riservata ai motocicli) e nello stesso corso Galilei.

Blanca è la fiction che ha come protagonista una giovane donna cieca che collabora come detective con la polizia di Stato: lo scorso anno ha avuto ascolti record dovuti a un insieme di fattori che vanno dalle trame tratte dai libri di Patrizia Rinaldi, che espone nuove tecniche investigative, alla regia di Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli; dall’eccellente interpretazione di Maria Chiara Giannetta, che ha vinto il Nastro d’Argento, ai costumi e alla fotografia.