Bici e rottami abbandonati, a Chiavari ripartono le operazioni di rimozione

Chiavari. “Questa mattina in piazza Fenice, in via Marsala e in piazza Leonardi abbiamo rimosso 20 biciclette in pessime condizioni e in stato di abbandono. Un intervento che punta a liberare le rastrelliere, che nel tempo sono diventate veri e propri depositi, e a migliorare il decoro di alcune zone” spiega il consigliere incaricato al decoro Pietro Ugo Della Casa Zanardi Landi.

E prosegue: “Nei giorni scorsi sono stati installati appositi cartelli informativi per avvisare i cittadini. Proseguiremo nella zona del lungomare. Un’iniziativa, partita da diverse segnalazioni ricevute dai cittadini, che abbiamo avviato insieme al comando di Polizia Locale, al servizio di nettezza urbana e a quello dei tecnologici del Comune con cui abbiamo definito un programma dettagliato che toccherà tutta la città”.

Infine conclude: “Continueremo a monitorare anche le bici abbandonate in sosta irregolare, legate a pali dell’illuminazione pubblica o alle ringhiere, veri e propri ostacoli per pedoni, disabili e carrozzine”.