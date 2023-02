Begato, iniziata la riqualificazione dell’ex palazzo della Polizia Postale: 150 appartamenti ‘green’

Genova. Si chiama “Via Linneo 130”, il piano di riqualificazione edilizia e di rigenerazione urbana che la società Uniko, specializzata nella realizzazione di opere di edilizia sostenibile chiavi in mano, guidata dal Ceo Francesco Pecci, sta portando avanti nel quartiere Begato, che da qui a qualche mese conoscerà una vera e propria “rivoluzione green, grazie al progetto “Linneo 130” che, con un investimento di circa 20 milioni di euro, prevede la riqualificazione di un’area di oltre 8.000 mq e la realizzazione di 150 appartamenti, tutti di classe energetica A4, impegnando manodopera per 115 unità”, come riportato nel comunicato stampa della Uniko

Nella giornata di giovedì 9 febbraio, il Ceo di Uniko Francesco Pecci ha accolto l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Genova Mario Mascia ed il Presidente della V Municipalità Valpolcevera Federico Romeo, accompagnandoli in una visita al cantiere di via Linneo, dove sono in corso i lavori di riqualificazione dell’ex Palazzo della Polizia Postale.

“La forza del progetto “Linneo 130” – afferma Francesco Pecci, Ceo di Uniko – è insita nel fatto che alla fine dei lavori consegneremo alla collettività un complesso residenziale rientrante totalmente in classe energetica A4 che porterà enormi benefici alla qualità della vita dei cittadini. Stiamo riqualificando una serie di locali e di appartamenti che oltre a godere della migliore classe energetica esistente in Italia, saranno completamente in regola con le moderne normative comunitarie in base all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.

Il Progetto “Linneo 130”: “Grazie al know how in materia di edilizia residenziale, urbanistica e architettura sostenibili dello studio di progettazione “Uniko Energy Net” che ha realizzato il progetto “Linneo 130”, gli abitanti del quartiere Begato di Genova avranno la possibilità di constatare una nuova concezione di casa, potendo vivere in un appartamento in classe energetica A4, con benefici inestimabili non solo sul portafoglio, ma anche sulla qualità della vita. Per diversi anni, infatti, non si dovrà pensare a spese di lavori condominiali e si sarà in regola con le moderne normative comunitarie. Il posto auto, ormai vitale in una città come Genova, non sarà più un miraggio, in quanto il progetto “Linneo130” prevede parcheggi privati in un’area chiusa e accessibile solo dai condomini. Il progetto prevede case pensate per essere vissute 365 giorni all’anno in ogni situazione, grazie ad infissi di ultima generazione che garantiscono un ideale isolamento termico in ogni momento dell’anno e con il riscaldamento a pavimento che rappresenta una vera e propria chicca in materia di edilizia innovativa e sostenibile. La fibra ottica, invece, rappresenta l’optional di lusso che non può mancare per godere finalmente a pieno tutti i servizi che la tecnologia ha da offrire”.