Basket, Valpetronio fatica ma vince a Sanremo. Callea: “Bene la vittoria, ma troppe disattenzioni”

Casarza Ligure. Terza vittoria del 2023 per il Valpetronio Basket di coach Callea. Successo al Mercato dei Fiori nella lunghissima trasferta contro il BVC Sanremo, fanalino di coda ma reduce dalla prima vittoria dell’anno in Serie D contro Ospedaletti.

Una sfida molto equilibrata, le due squadre si danno battaglia fin dai primi minuti, con i casarzesi che chiudono il primo quarto sul +2 andando però a riposo sul pari. Nella terza frazione continua l’equilibrio e, nonostante la stanchezza di una trasferta lunghissima, i ragazzi di coach Callea trovano l’allungo decisivo nell’ultimo quarto, complice una difesa da due punti in sette minuti. Break decisivo che permette ai gialloblù di portare a casa due punti preziosi.

“La partita non era semplice perché chiaramente quando vai a giocare dopo che fai 300 km non sempre riesci a trovare la concentrazione giusta – commenta coach Fabio Callea – Diciamo che in attacco abbiamo avuto buoni spunti però in difesa non siamo riusciti a trovare la concentrazione giusta, avendo un po’ di disattenzioni nell’arco dei 24 secondi. Questo ha permesso a Sanremo di rimanere aggrappato alla partita. Nell’ultimo quarto abbiamo capito che per vincere bisognava solo difendere e comunicare un po’ di più in difesa. Abbiamo infatti preso solo due punti in sette minuti, mettendo la testa avanti quel che basta per portare a casa la vittoria. È chiaro che ti porti a casa il buono, ovvero i due punti, anche se speravamo di farlo in maniera più agevole. Però bisogna anche fare i complimenti a Sanremo che non hanno mai mollato”.

Infine, uno sguardo sul prossimo impegno contro l’Aurora Chiavari: “Dobbiamo andare a giocare la partita più leggeri possibile- dice il tecnico – e cercando di prenderci un’ultima soddisfazione prima della seconda fase in cui le partite inizieranno a pesare di più, così come la palla, e le difese incideranno di più nei risultati”.

TABELLINO

BVC SANREMO vs VALPETRONIO BASKET 63-70 (17-19; 20-20; 18-18; 8-13)

BVC SANREMO: Deda 5, Tacconi Dav. 33, Tacconi Dan. 1, Genovese 8, Tavanti 8, Markishiq 6, Brignola 2, Boero. Coach: Deda.

VALPETRONIO BASKET: Bottaro 28, Calzolari 17, Marjanovic 8, Casazza 7, Davini 3, Morina 3, Tasso J. 3, Beltrami 1, Diakite, Gamaleri, Tasso N., Negrino. Coach: Callea.