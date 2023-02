Basket, Sestri soffre ma si aggiudica il derby con Pegli. Guida: “Sapevamo non sarebbe stata una passeggiata”

Genova. Ancora una vittoria per la Pallacanestro Sestri, ottenuta al PalaCorradi nel derby del ponente genovese contro il Basket Pegli. Partita vera, in cui i ragazzi di coach Guida hanno ribaltato l’inerzia con un break decisivo nella terza frazione.

Una sfida non approcciata in maniera perfetta dai Seagulls dal punto di vista prettamente agonistico. Pegliesi che infatti riescono a prendere vantaggio, con Sestri che fatica a trovare dimensione difensiva. Nel secondo tempo i ragazzi di coach Guida registrano le distanze difensive e il timing in aiuto, cosa che conferisce la fiducia necessaria per essere efficaci nei giochi a livello offensivo. Al rientro in campo, dopo l’intervallo lungo, il break decisivo anche grazie a un gioco offensivo efficace e a una difesa da 6 punti subiti in tutto il periodo. Sestri tocca quindi i 15 punti di divario, con Pegli che rimette però successivamente l’agonismo di inizio partita nell’ultima frazione. Arancioblù che toccano i due possessi di distanza ma Sestri riesce a far sua la posta in palio con freddezza e con tiri ben costruiti. Sul finale Muzzì e De Paoli sugli scudi.

“Pegli ha avuto un approccio alla gara migliore del nostro in termini agonistici e tecnici per questo il primo tempo della gara ha visto un sostanziale equilibrio – commenta coach Francesco Guida –. Poi il nostro secondo tempo è stato decisamente migliore. Tanti buoni tiri costruiti da gioco corale, entusiasmo, una buona esecuzione dei giochi e soprattutto solo 6 punti concessi nel terzo periodo hanno segnato la partita. Nel finale l’orgoglio e alcune buone soluzioni individuali dei nostri avversari li hanno avvicinati nel punteggio, ma siamo stati in controllo dimostrando forza e lucidità. Personalmente mi rimprovero la necessità di un più tempestivo adeguamento dei nostri giochi alle scelte difensive dei nostri avversari, ma nel complesso siamo soddisfatti della prestazione, Pegli ha dato filo da torcere a tante squadre e sapevamo non sarebbe stata una passeggiata”.

Queste invece le parole di Alfredo Conforti, coach del Basket Pegli: “Partita difficilissima in quanto sapevamo di incontrare la prima della classe, la squadra a mio avviso più organizzata e più forte di tutto il campionato, però noi non ci siamo tirati indietro. Anzi, siamo scesi in campo determinati per fare la nostra partita non avendo nulla da perdere. Siamo stati molto molto bravi e all’intervallo eravamo addirittura sopra. Poi la loro profondità in panchina ha preso un po’ il sopravvento e sono riusciti loro a portarla la partita a casa. È una sconfitta che ci fa crescere, ma che ci fa male perché comunque abbiamo perso di poco. Sono però molto contento dell’atteggiamento e della gara che hanno fatto tutti i ragazzi. Venivamo da una vittoria e alcuni rientravano da infortuni e da acciacchi. Inoltre, in settimana ci sono stati un po’ di ragazzi che erano influenzati e quant’altro. Quindi diciamo che noi più di così non potevamo fare. Nonostante il risultato, secondo me, finora è stata la nostra prestazione migliore in campionato”.