Basket, sconfitta ma grande prova di Pegli nel big match di Torino

Genova. Grande prova per il Basket Pegli in trasferta contro Torino Teen Basket, capolista della Serie B piemontese. Le ragazze di Coach Conte mettono in difficoltà la prima della classe con una prestazione arcigna, nonostante la sconfitta finale.

Gara combattuta quella del capoluogo piemontese. Le arancioblù, forti della vittoria dell’andata, cominciano bene e riescono a portarsi avanti nel primo tempino. Nella seconda frazione le torinesi stringono le maglie in difesa e ribaltano l’inerzia, andando così a riposo sul 34- 28. Al rientro in campo le due squadre si danno battaglia, con le torinesi che prima allungano e poi soffrono il rientro delle pegliesi. Alla fine i due punti vanno alle padrone di casa, con le Arancioblù che sfiorano la rimonta.

“Sono contento della gara e della squadra che ho visto, così come dell’atteggiamento e della partita di sacrificio che dovevamo fare e della reazione che abbiamo avuto – commenta il tecnico Mario Conte – Siamo stati bravi a non mollare quando Torino era avanti, siamo rientrati e abbiamo avuto la capacità di far canestro. Poi loro hanno fatto un canestro da dieci metri e brave loro. Noi abbiamo patito abbastanza la loro fisicità, enorme rispetto a noi. L’hanno usata bene e ci hanno punito, noi abbiamo lottato e ci abbiamo provato. Se ci sarà occasione la prossima volta proveremo a mettere a posto qualcosa. Come atteggiamento, approccio e voglia è una delle migliori prestazioni fatte durante l’anno, uno slancio per questo finale di campionato e arrivare poi allo spareggio”.

TABELLINO

TORINO TEEN BASKET vs BASKET PEGLI 65-61 (16-18; 18-10; 17-15; 14-18)

TORINO TEEN BASKET: Boiko 15, Giauro 12, Samokhvalova 11, Tortora 9, Isoardi 8, Baima 6, Gregori 2, Jankovic 2, Actis ne, Pecorara ne, Ferraris ne, Sabou ne. Coach: Corrado.

BASKET PEGLI: Nezaj 21, Arecco 14, Camarda 9, Ranisavljevic 6, Nwachukwu 5, Bertini 4, Barberis 2, Monachello, Magno ne, Aquilano ne. Coach: Conte. Ass: Pozzato.